Tahle knížka je dost neobvyklý, ale celkem zábavný příběh. Normálně romantické příběhy začínají pomaloučkým oťukáváním obou hlavních postav, seznamují se, zamilovávají apod., a možná na konci dojde k určitým intimnostem. Tady je to trochu naopak – hrdinové se spolu vyspí už někdy v šesté kapitole…

Polly pracuje v redakci londýnského magazínu o nóbl lidech a britské šlechtě, i když se tyhle reálie musela rychle doučit. Má obligátního kamaráda – gaye, pak nejlepší kamarádku – divošku a kámoše – ajťáka. Moc si nevěří, je magnet na průšvihy přesně ve stylu Bridget Jonesové. Takže když ji začne nahánět někdo jako markýz z Miltonu, má trochu problém věřit tomu, že je to skutečné. Jasper je totiž až moc dokonalý, hrad, labrador, tyhle věci… A bere ji s sebou mezi smetánku, mezi šejky a hrabata, a Polly si připadá jak jediná lidská bytost mezi marťany. Boháči jsou prostě cvoci.

Ani vy nemáte moc důvodů věřit tomu, že by se ti dva strašně milovali, protože větší prostor tu má Pollyina kancelář, plánování rozlučky se svobodou pro její kamarádku, a víkendový sex, když se markýz vrátí ze svého hrabství. Aby to ale nebylo jen líčení „těžkého života“ novinářky, která dostává šaty od Chanela se slevou a jezdí do Španělska psát o lázeňském resortu, aspoň má nemocnou maminku. Karma je srovnaná, nebo tak nějak.

Hledá se doprovod je tady dosti moderní variací na austenovský Rozum a cit, oblíbenou Pollyinu knihu – vášnivá láska plná dramatu někdy holt prostě není to pravé ořechové, a princové z pohádky sice existují, jsou ale z jiné planety…

Originál: The Plus One, 2018, překlad: Petra Královcová, vydal: Motto, 2019, 366 stran