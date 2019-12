Ze Severu jdou různé trendy – lagom, hygge a bůhví co. To všechno je ale nuda pro příliš seriózní lidi. Ale Finové na to přišli – vymysleli vlastní trend: kalsarikanni. Zní to vznešeně, než zjistíte, že v překladu to znamená Kalba ve spoďárech…

Tahle ulítlá knížka se prezentuje jako další seriózní literatura o duševním rozvoji, plná návodů, jak na to. S ironií a poťouchlostí tu ale rozebírá různé aspekty kalby ve spoďárech. Její vznik, variabilitu, zásadní rozdíl mezi „kalbou“ a „pařbou.“

V každé správné motivační knize musí být tabulky, statistiky a vyjádření těch, kteří to zkusili a změnilo jim to život – tudíž i tady. Vážně se tvářící absurdní údaje skvěle doplňují text, který odborně vysvětluje různé termíny a návody: kolik alkoholu se doporučuje, jaká jsou rizika, když během sólové kalby komunikujete přes sociální sítě s vnějším světem. Dokonce tu jsou i „ofocené“ články ze světových médií, které se Kalsarikanni údajně věnovaly. Nechybí ani kapitoly o doplňujících aspektech kalby, tedy hudbě, televizi, videím, které nevyžadují naprosto žádné soustředění.

Tahle úžasná nenápadná parodie na sofistikované filozofické trendy vás zaručeně pobaví. (Já se smála u kapitoly se 100 nejlepšími důvody pro kalbu ve spoďárech – což je prakticky cokoli. Viz „důvod č. 78: žirafy neumí plavat….“)

Konečně se všichni ti, co nechtějí večer nikam chodit a chtějí si jen udělat fajn čas sami doma, nemusí cítit provinile. Ve Finsku je to světový trend…

Originál: Kalsarikänni: Suomalainen opas hyvaan elmaan, 2018; překlad: Jitka Hanušová, vydal: Paseka, 2019; 181 stran