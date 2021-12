Renata Šindelářová je autorkou gamebooku pro děti Zpět o sto let na výlet, kterou nedávno vydalo nakladatelství Portál. Prozradí dětem zábavnou formou důležité události posledního století. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Zpět o sto let na výlet.

Renata Šindelářová je spisovatelka, redaktorka a lektorka. V Portále jí vyšly další úspěšné gamebooky Ztraceni v rudolfínské Praze a Tajemství pokladu svatého Václava.

Soutěž končí 15. prosince 2021.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.

ANOTACE

Vojta s Klárkou jsou opět tu a tentokrát se společně vydávají na cestu 20. stoletím. Vojtova prababička je sice stará a možná trochu popletená, zažila ale věci, které si Vojta s Klárkou ani neumí představit. Prababička si toho moc nepamatuje, zato její deník ano! Proč se s ním a babičkou tedy nevydat strojem času na prohlídku 20. století? Proč nezjistit, co všechno zažili naši prarodiče, jaký byl jejich život, čeho se báli a na co se těšili, dokonce jaké hráli hry?

Kniha kombinuje čtení s luštěním.

Každá kapitola je ukončena logickým, matematickým, jazykovým, postřehovým či jiným úkolem, který čtenáře odkáže na pokračování v příběhu. Na některých místech se čtenáři mohou samostatně rozhodnout, jak by podle nich měl příběh dál pokračovat. Jde tedy o knihu v pravém slova smyslu interaktivní. Děti si bystří hlavu i vlastní úsudek a navíc se nenásilnou formou dozvídají informace z nedaleké minulosti.

Kniha je určena především pro děti od 9 do 13 let.

Vydává Portál, brož., 128 str., 199 Kč.

Přečtěte si ukázku z knihy.

