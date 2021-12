Únikové hry jsou ultimátní tématickou zábavou, kterou mohou hrát jak dospělí, tak i ti nejmenší. V posledních letech se rozmáhají po celé České republice, a především v Praze dneska najdete ohromné množství únikových her. Témata mohou být různá. Některé se specializují na klasický únik z vězení, jiné přebírají herní nebo filmovou tématiku.

Jednu z těchto her, které se motivují tématikou nadpřirozených bytostí, které velice často potkáváme ve filmech a hrát, je i hororová úniková hra . Pojďme se společně podívat na to, co od takové hry můžete čekat.

Atmosféra vás chytne a nepustí po celou dobu hraní

Jednou z největších předností únikovky je fakt, že se pohybujete uvnitř příběhu. Kvalitní únikové hry tak užívají mnohem více prostředků, než je jenom dobrá hudba nebo tématika. Základem je dokonalé prostředí, které koresponduje s tématem a příběhem celé únikové hry.

V tomhle případě můžete očekávat temné sklepní prostory. Budete obklopeni cihlovými stěnami, jediným světlem, bude světlo svící a nažloutlé světlo loučí a plamenů. Atmosféra vás zkrátka chytne a nepustí až do rozluštění celé hádanky.

Ideální obtížnost i délka únikové hry

Některé únikové hry mohou spadat obtížností nebo délkou do stereotypu, popřípadě mohou být až přemrštěné. Úniková hra vám ale ukáže, že čas, je opravdu jen relativní hodnotou. Hodina, kterou máte na vyřešení hádanky, vám uplyne doslova jako několik minut a nestačíte se nudit ani ohlížet kolem sebe, akce je zde všudypřítomná.

Úniková hra z hororového prostředí nabídne i ideální obtížnost. Zvládne ji jak skupina dospělých, tak i dětská parta s vypětím všech sil dokáže nakonec vyhrát nad tajemstvím, které vám podzemí Prahy přináší. Milovníci hororových her a filmů tak konečně dostanou možnost ponořit se do příběhu na vlastní kůži!