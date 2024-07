Hlavní hrdinka knihy Donny Ashcroftové Když přeskočí jiskra Evie se vrátila na rodinnou ovčí farmu. Po zpackaném vztahu si potřebuje odpočinout a nabrat síly, být chvíli sama. Což se hůř udělá, když se na malém městě všichni znají a každý ji chce mluvit do života. Jejím krédem je teď opatrnost, žádná uspěchaná rozhodnutí.

S tím tedy moc nekoliduje Callum Ryder, americký host na jejich glampingové farmě, který miluje adrenalin, výzvy a vůbec život na hraně. Nedá se říct, že by si zrovna padli do noty, Eviina šílená rodina je ale samozřejmě chce dát dohromady.

Aby to nebylo tak jednoduché, veselý Callum je hasič s takovým lehkým posttraumatickým syndromem. Má zkrátka své důvody, proč vyhledává nebezpečí a každý psycholog by se na něm vyřádil – kdyby k nějakému zašel.

Spolu se snaží podle staré korespondence najít Callumova potencionálního skotského dědečka – a jak si čtou milostné dopisy, začnou se navzdory rozdílným povahám přátelit, sbližovat, zajiskří to…

Jako správný maloměstský příběh je zaplněný horou svérázných postaviček (včetně mluvícího papouška) i když ne všichni jsou zrovna milí. Mě převelice bavil knihovník Jason, přemoudřelý blb, přesvědčený o vlastní genialitě. Jak to, že nikdo nestojí o jeho skvělé rady? Spoustu scén si pro sebe ukradla babi Agnes, skotská čarodějka, co pije whisky jako džus a nic to s ní nedělá. Její osobnost pokaždé převálcovala všechny okolo. A než se Evie trochu sebrala, nebylo moc jasné, kdo je tu ta hlavní hrdinka, co touží po lásce…

Celé je to samozřejmě velice, velice odpočinkové, a nejdramatičtější je tu velký marmeládový šampionát. Což je ale pro někoho, kdo má sklep plný džemů, vítaný a příjemný bonus. Úsměvný romantický příběh ze Skotska je ideální letní čtení pro něžné duše, které si chtějí odpočinout od dramat a intrik…

Originál: The Little Village of New Stars, 2020, překlad: Petra Královcová, vydal: Cosmopolis, 2024, 285 stran