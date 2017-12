Vánoce se neúprosně blíží, proto se v kuchyních urputně hledají zajímavé recepty a rozpalují trouby. Vánoční stůl by měl obsahovat řadu jídel. Připravte si ke štědrovečerní večeři něco sladkého, nebude chybět ani kapr. Pokud při vaření vsadíte na kvalitní produkty, nebudete litovat a chuťové buňky budou plesat.

Vánoční dortíky na špejli

(40 ks)

Bonbony na špejli neboli cake pops jsou velmi trendy, děti je milují, a navíc vypadají skvěle. Základem je dortový korpus. Chutnou náplň můžete obměňovat. Bude pak tajemství, jaké vánoční překvapení se v jednotlivých dortících skrývá.

Ingredience na korpus:

140 g hladké mouky

50 g mletých mandlí

100 g krupicového cukru

2 lžičky kypřicího prášku do perníku

1 vanilkový cukr

4 lžičky skořice

2 vejce

100 g rozpuštěného másla

120 ml mléka

50 ml rumu + 3 lžíce rumu navíc

Ingredience na krém:

250 g plnotučného tvarohu ve vaničce

1 lžička citronové kůry

1 vanilkový cukr

1 lžička skořice

Ingredience na polevu a zdobení:

400 g čokolády (bílé, mléčné nebo hořké)

jedlé dekorace

špejle nebo tyčky na lízátka

Postup:

Připravte si korpus. V jedné míse smíchejte všechny suché ingredience a v druhé vyšlehejte tekuté. Z obou částí vypracujte tekuté těsto a vlijte do formy vyložené pečicím papírem. Korpus pečte při teplotě 180 °C zhruba 20 minut, nebo dokud není hotový. Pak musí úplně vychladnout. Tvaroh smíchejte s citronovou kůrou, vanilkovým cukrem a skořicí. Vychladlý korpus rozdrolte rukama nebo ho rozmixujte v mixeru. Postupně zapracovávejte tvaroh, dokud nevznikne těsto, ze kterého je možné tvarovat kuličky. Přidejte do něj zbytek rumu. Těsto nesmí být moc řídké.

Kuličky nechte vychladit v lednici.

Nad vodní lázní rozpusťte čokoládu. Do každé kuličky zapíchněte špejli lehce namočenou v čokoládě. Rozpuštěnou čokoládu přelijte do skleničky a každou kuličku do ní namočte. Ještě než čokoláda zatvrdne, nechte ji okapat a dortíky ozdobte.

Hotové dortíky zapichujte do nádoby s cukrem a poté je můžete podávat.

TIP: Na přípravu dortíků můžete použít například i bábovku nebo odřezky z dortu, které vám zbyly z pečení.

Sušenkové stromečky

(10–15 ks)

V jednoduchosti je krása. Tyhle voňavé sušenky krásně vypadají a skvěle chutnají. Sušenky se dají ujídat jen tak samostatně nebo z nich můžete pomocí krému udělat vánoční stromeček.

Ingredience na sušenky:

110 g hladké mouky

60 g změklého másla

2 lžíce cukru krupice

2 lžičky sušeného zázvoru

špetka jedlé sody

1 žloutek

Ingredience na krém:

150 g změklého másla

80 g moučkového cukru

50 g bílé čokolády

1 vanilkový lusk

Ingredience na zdobení:

barevné kuličky nebo perličky

jedlé hvězdičky

Postup:

Ze všech ingrediencí na sušenky vypracujte hladké těsto. Těsto zabalte do potravinové folie a uložte na 1 hodinu do lednice.

Vychlazené těsto vyválejte a vykrajujte z něj kolečka o třech velikostech.

Sušenky pečte na 180 °C dozlatova.

Než sušenky vychladnou, připravte si krém. Vyšlehejte máslo s moučkovým cukrem a zrníčky vanilkového lusku. Do krému zašlehejte rozpuštěnou bílou čokoládu.

Krémem naplňte cukrářský sáček a slepujte sušenky do tvaru stromečku. Stromečky zdobte po stranách kuličkami a na vrch přidejte jedlou hvězdičku.

TIP: Prázdný vanilkový lusk vložte do dózy s cukrem a za pár dní tak získáte domácí vanilkový cukr.

Kapří hranolky

Vánoce bez kapra – to je v řadě domácností zcela vyloučeno. Smažené rybí hranolky si zamilují ti, kteří mají rádi rybu, jen by se docela obešli bez těch protivných kostiček. A děti? Stačí vyslovit slovo „hranolky“, a dějí se divy.

Ingredience:

500 g kapřích filetů

3 stroužky česneku

1 lžička soli

100 ml bílého vína

50 ml worcestrové omáčky

Ingredience na obalení a smažení:

50 g hladké mouky

30 g strouhanky

1 lžíce škrobu

lžička sladké papriky

1 lžička mletého zázvoru

1 lžička mletého kmínu

olej na smažení

Postup:

Filety nakrájejte na 1 cm silné nudličky, a pokud je potřeba, zbavte je kůže. V misce smíchejte víno, worcester, sůl a prolisovaný česnek. Do marinády alespoň na hodinu naložte kapra.

V jiné nádobě smíchejte všechny ingredience na obalení.

Marinované kousky kapra obalte v připravené směsi a na oleji smažte dozlatova.

Silvestrovské tyčinky se sýrovým dipem

(2 plechy)

Konec roku – Silvestr – to bývá příležitost pro pořádné oslavy. Pokud chcete rychlé občerstvení, jsou tyčinky se sýrovým dipem skvělou možností.

Ingredience na tyčinky:

350 g hladké mouky

150 ml vlažné vody

3 lžíce oleje

1 lžička soli

½ lžičky cukru

8 g droždí

Ingredience na sýrový dip:

100 g zakysané smetany

1 lžíce majonézy

60 g modrého sýra

lžička citronové kůry

sůl, pepř

Postup:

V míse smíchejte mouku se solí. Do středu mouky udělejte důlek a do něj vlijte vodu a olej. Přidejte nadrolené droždí a cukr. Nechte pár minut odstát. Poté vypracujte pružné těsto. Z těsta tvarujte tenké tyčinky a ty skládejte s rozestupy na plech vyložený pečicím papírem. Tyčinky pečte dozlatova na 200 °C asi 15 min.

Během pečení si připravte si sýrový dip. V misce rozmačkejte modrý sýr s majonézou. Sýrovou směs smíchejte se zakysanou smetanou a přidejte citronovou kůru. Dochuťte solí a pepřem a podávejte s křupavými tyčinkami.

