Hledáte recept na bezkonkurenční koláče s mákem a švestkami? Už nemusíte. Honza Albrecht, vítěz Masterchef 2023 ho pro vás má.

Jan Albrecht ambasador značky Beko

Koláče patří mezi naše nejoblíbenější sladké pečivo a jsou pověstné i za našimi hranicemi. Ty, které vám dnes nabízíme jsou připravené z kynutého těsta a mají kouzelně podzimní charakter.

Koláče s mákem a švestkami

Ingredience:

10 g droždí

50 g cukru krystal

250 g hladké mouky

125 ml mléka

100 ml rostlinného oleje

2 vejce

balení kypřícího prášku

12-16 polévkových lžic máku

8-10 švestek

špetku soli



Na drobenku:

60 g cukru krystal

100 g polohrubé mouky

60 g lískových ořechů

60 g másla



Na dokončení:

1 vejce na potření

50 g másla

rum

Do mísy nasypte hladkou mouku a do ní udělejte důlek. Do důlku rozdrťte droždí, přidejte cukr a zalijte vlažným mlékem. Počkejte zhruba 10 minut, než vzejde kvásek a do něj následně přidejte 2 vejce, kypřící prášek a sůl. Promíchejte a postupně přidávejte olej (může být i přepuštěné máslo), aby se těsto spojilo. Kvásek posypejte moukou, zakryjte utěrkou a dejte na 45 minut do trouby na 40 stupňů. Než těsto vykyne, připravte si náplň. Do rendlíku dejte mák s cukrem a přilévejte mléko, dokud nezíská kašovitou konzistenci. Dále si připravte drobenku. Do misky nasypejte polohrubou mouku, nasekané lískové ořechy, cukr a máslo. Pořádně promíchejte. Vykynuté těsto si rozdělte na 16 dílků, ze kterých si udělejte bochánky. Přikryjte a nechte 15 minut odpočívat. Bochánky dejte na plech a vytvarujte do koláče. Kraje potřete rozšlehaným vejcem, naplňte makovou náplní a ozdobte nakrájenými švestkami, které si rozkrájejte na čtvrtiny. Koláče posypejte drobenkou a plech dejte na 20 minut do trouby na 200 stupňů. Ještě za tepla potřete hotové koláče rozpuštěným máslem s rumem.