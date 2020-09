Mošt je jednou z možností, jak naložit s jablky. Nemusíte ho pouze pít, ale můžete ho využít i na přípravu jídel. Máme pro vás inspirace.

Jablečná limonáda s nektarinkou a meduňkou

Nápojů s jablky je celá řada. My nabízíme mix cideru, moštu a domácí nektarinkové zmrzliny. Pro děti vyměňte cider za trochu perlivé vody.

Počet porcí: 4 porce (1,5 l), doba přípravy: 2 hodiny 30 minut, náročnost: *

Ingredience:

2 nektarinky

1 l jablečného moštu

0,5 l perlivé vody

4 snítky čerstvé meduňky

Postup:

1. Z nektarinek odstraníme pecky, tyčovým mixérem rozmixujeme na pyré a dáme do mrazáku.

2. Zmražené nektarinky dáme do sklenice, zalijeme jablečným moštem, perlivou vodou a důkladně promícháme.

3. Nakonec do limonády přidáme čerstvou meduňku a podáváme.



Tip: Některé mošty jsou vyrobeny z koncentrátu (z ovocné šťávy) jeho naředěním. Nejsou tedy lisovány přímo z ovoce. Výsledná šťáva musí ovšem svými parametry odpovídat té původní, nekoncentrované. Jak tyto nápoje poznat? Podle etikety, kde to musí být zmíněno.

Palačinky s jablky, tvarohem a pečenými semínky

Palačinky si můžete připravit naslano i nasladko. Připravili jsme pro vás sladkou verzi s jablky, semínky a spoustou voňavého koření.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 60 minut, náročnost: *

Ingredience:

Palačinky

200 g hladké mouky

500 ml mléka

4 vejce

špetka soli

Náplň:

3 jablka

250 g tvarohu

200 ml jablečného moštu

1 hrst slunečnicových semínek

1 hrst dýňových semínek

5 kuliček nového koření

4 ks hřebíčku

1 lžička skořice mleté

2 lžíce másla

Postup:

1. Jablka rozčtvrtíme, vyřízneme jadřince a nakrájíme na tenké plátky.

2. V rendlíku rozpustíme 1 lžíci másla a přidáme nakrájená jablka, hřebíček, nové koření a skořici.

3. Vše společně promícháme, zalijeme jablečným moštem a necháme to 4 minuty provařit.

4. Slunečnicová a dýňová semínka opražíme na suché pánvi.

5. Tvaroh smícháme s 50 ml jablečného moštu.

6. Veškeré suroviny na palačinky smícháme do hladkého těsta.

7. Pánev potřeme troškou másla a nízkou teplotu opékáme palačinky.

8. Hotové palačinky potřeme připraveným tvarohem, přidáme pečená jablka, překlopíme a posypeme opraženými semínky.

Tip: Mošt je ovocná vylisovaná šťáva, u nás nejčastěji z jablek. K jeho výrobě se většinou využívají směsi odrůd, často padavčat. Ovoce musí být kvalitní a samozřejmě bez známek hniloby nebo plísně.

Spálené zelí s omáčkou z jablečného moštu, cideru a másla

Zajímavá varianta zelí, kdy se nechá připálit, díky čemuž získá jedinečnou chuť. Zelnou pochoutku perfektně podtrhne lehce pikantní omáčka z moštu, cideru a másla. Nesmí chybět ani vlašské ořechy, a pokud máte rádi křen, přidejte ho také.

Počet porcí: 3 porce, doba přípravy: 45 minut, náročnost: *

Ingredience:

1 hlávka bílého zelí (cca 1,5 kg)

350 ml jablečného moštu

200 ml jablečného cideru

2 lžíce másla

80 g hráškových výhonků

90 g vlašských ořechů

sůl

pepř

olivový olej

Postup:

1. V kastrůlku svaříme jablečný cider, na poloviční množství, aby se vypařil alkohol.

2. Potom přidáme jablečný mošt a necháme 10 minut vařit.

3. Kastrůlek odstavíme ze sporáku a vyšleháme s máslem.

4. Zelí rozkrojíme na 6 kousků a opékáme na rozpálené pánvi s olivovým olejem a lžící másla, dokud se nám lehce nepřipálí z obou stran.

5. Opečené zelí posolíme a přelijeme hotovou omáčkou.

6. Na talíři zelí zastrouháme vlašskými ořechy, přidáme hráškové výhonky, a pokud máte rádi křen, všechno to nakonec křenem zastrouhejte.

Tip: Vypadá mošt zakaleně? Nemějte strach, nejedná se o závadu. Tuto vlastnost totiž mají ovocné šťávy nefiltrované. Díky specifickému výrobnímu procesu často obsahují zákal, příp. i sediment.

Trhaná vepřová plec na jablečném moštu a cideru s bramborovými noky

Trhané maso už jsme vám nabídli. Máme pro vás další recept. Má poměrně dlouhou přípravu, ale skoro všechno za vás udělá trouba. Na vás jenom je připravit si marinádu, do níž maso naložíte. Aby pak bylo masíčko co nejkřehčí a mělo říz, marinujte vepřové v jablečném moštu

a cideru, tedy v jablečném víně. Coby přílohu doporučujeme lehce dokřupava osmažené bramborové noky, smíchané s čerstvými bylinkami.

Počet porcí: 5 porce, doba přípravy: 5 hod. a 30 min., náročnost: ***

Ingredience:

Maso:

1 kg vepřové plece

1 litr jablečného moštu

250 ml jablečného cideru

8 snítek tymiánu

3 stroužky česneku

15 kuliček celého pepře

10 kuliček nového koření

30 g soli

hladkolistá petržel na posypání

Noky:

1 kg brambor

250–300 g krupice

3 vejce

sůl

máslo

Postup:

1. Jako první si uděláme marinádu, do které naložíme maso.

2. Smícháme jablečný mošt se ciderem a přimícháme sůl, pepř, nové koření, tymián a rozdrcený česnek.

3. Do hotové marinády položíme vepřovou plec a přes noc necháme marinovat v lednici.

4. Maso vyndáme z marinády a zprudka opečeme na rozpálené pánvi z každé strany.

5. Opečené maso dáme do zapékací mísy, zalijeme marinádou, přiklopíme a pečeme v troubě na 140 °C 4–5 hodin. Během pečení maso občas otočíme.

6. Po upečení maso vytáhneme z marinády a pomocí vidličky natrháme.

7. Marinádu přecedíme do kastrůlku a svaříme na půlku. Svařenou marinádu vmícháme do natrhaného masa.

8. Uvaříme celé brambory včetně slupky v osolené vodě.

9. Když jsou hotové, vodu slijeme a ještě teplé oloupeme. Oloupané brambory najemno nastrouháme nebo najemno rozmělníme pomocí pasírovače.

10. Brambory dáme do mísy, přimícháme vajíčka, poloviční množství krupice a spojíme do jednotného těsta. Podle potřeb přidáváme krupici, ale výsledné těsto by mělo být kompaktní

a lepivé.

11. Noky tvarujeme pomocí lžíce a vaříme v osolené vodě.

12. Až noky vyplavou, vytáhneme je a dokřupava opečeme na pánvi s troškou másla.

13. Hotové noky smícháme s trhaným masem a posypeme čerstvou petrželí.

Tip: Jak skladovat mošty? Pomohou pokyny uvedené na obalu. V zásadě platí dát je po otevření do lednice a co nejdříve vypít. Dále je nevystavovat slunci a vysokým teplotám. Nicméně pravdou je, že jejich trvanlivost dokážou prodloužit některé obaly a způsoby ošetření (např. pasterace).

