Řada z nás si nedokáže zimu připravit bez svařeného vína. Speciálně období adventu a vánočních svátků k tomu přímo vybízí. Svařené víno si vychutnáváme třeba na vánočních trzích a načerpáváme atmosféru. Ne vždy ale od prodejců dostaneme takové víno, které si představujeme. Můžeme se bránit. Doma si také můžete vytvořit vlastní pohodu a doplnit ji sklenicí svařeného vína.

Podřadné typy vín, velké množství cukru nebo příliš koření. Co dělat?

Bohužel složení a kvalita svařáků není nijak regulována právními předpisy. „Na rozdíl od burčáku, jehož kvalita je regulována a kontrolována, pro svařáky žádná pravidla neplatí. Svou legislativní škatulku má pouze Glühwein, ovšem závazná je pouze pro takto pojmenované nápoje. Pro svařák tak není stanoven žádný minimální obsah vína nebo alkoholu. To stejné platí pro grog i punč. Jedinou jistotou tak je minimální teplota 60 °C, kterou musí podávané teplé pokrmy a nápoje mít,“ vysvětlil redaktor časopisu dTest Jan Maryška. Obdobné je to dalšími oblíbenými pokrmy z trhů jako jsou nakládané buřty, staročeské trdélníky nebo třeba bramboráky. Žádná vyhláška nepředepisuje obsah masa nebo suroviny, ze kterých má být pokrm vyroben.

Proč neplatí pro stánkový prodej stejná pravidla jako pro lahůdkářství? „Stánky s občerstvením na adventních trzích, ve kterých koupíte pokrmy a nápoje, nejsou klasickou kamennou prodejnou, ale přesto jsou provozovnou. Pokud nejste spokojeni s kvalitou jídla a pití, můžete je reklamovat jako v každé jiné restauraci. Stánkaři odpovídají za to, že prodávané pokrmy i nápoje mají sjednané vlastnosti – ať už jde o složení uvedené někde na ceduli, nebo informaci pouze ústně předanou. Pokud vlastnosti nebyly specifikovány, měly by odpovídat povaze zboží a zvyklostem – rozumně lze očekávat, že svařák bude připraven z vína, grog z rumu a bramboráky z brambor,“ doplňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Postup při nespokojenosti

Pokud jste s potravinou nebo nápojem (svařené víno, grog) nespokojeni, je důležité reagovat ihned a oznámit nespokojenost. Po zkonzumování/vypití jídla/pití už by se vše těžko posuzovalo. Strávník má nárok na přiměřenou slevu. Žádat můžete o nápravu – třeba o ohřátí klobásy nebo výdej nové. Jestliže se jedná o závažné nedostatky, které se nedají dobře napravit, můžete odstoupit od smlouvy a chtít vrácení peněz.

Ojedinělé nejsou ani cenové nesrovnalosti. „Pokud zjistíte odlišnosti v cenách ještě před zaplacením, máte na výběr, zda se dožadovat ceny uváděné u zboží, nebo si jej jednoduše nekoupit. Na místě bývá složitější přesvědčit obchodníka, že je uvedenou cenou vázán a že daný výrobek nám musí za těchto podmínek prodat,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Pokud je jednání obchodníka neseriózní, je dobré si udávanou cenu u zboží vyfotit a co nejdříve dát vědět České obchodní inspekci, která pak může provést kontrolu.

Ohradit se proti vyšší ceně můžete i po zaplacení nebo dokonce doma, máte ale ztíženou důkazní situaci. Prodejci někdy spoléhají na to, že pro menší částky se nebudete chtít dohadovat. Máte ale nárok na to, dostat odpovídající produkt za uvedenou cenu.

Nenechte se odradit a užijte si adventní atmosféru.

Zdroj: dTest

Připravte si svařené víno doma

pro jednu osobu budete potřebovat:

250 ml červeného vína,

50 ml vody,

1 kousek skořice (podle chuti),

1-4 kousky hřebíčku (podle chuti),

citrónovou nebo pomerančovou kůru

lze přidat i badyán, případně muškátový květ, ale také třeba rozinky

a na závěr asi 1 a půl polévkové lžíce cukru.

Nejdřív si připravte karamelový základ. Do malého kastrůlku nasypte cukr a polijte asi dvěma lžícemi vody. Promíchejte a zahřejte. Cukr začne pěnit a bublat, a pak naráz změní barvu do světle hnědé a rychle tmavne. Když je světle hnědý – ihned sundejte z plotny. Při přípravě ale dávejte pozor. Karamel je velmi horký. A navíc, když hodně zhnědne, je pak hořký. Opatrně zalijte 50 ml vody, buďte opatrní, abyste se neopařili a opatrně míchejte, dokud nebude karamel rozpuštěný. Pak nasypte koření, nastrouhejte kůru z citronu a vařte asi 5 minut na mírném plameni. Vedle zahřejte víno, které se ale nesmí vařit. Vypněte plotnu. Přelijte karamelový obsah k vínu. Buď přes cedník nebo pokud chcete dekorativní nápoj, nechte hřebíček a skořici ve vínu plavat. Nalijte do sklenice a můžete ozdobit kolečkem citronu. Uvelebte se v pohodlném křesle a můžete si vychutnávat pohodu.