Cestovatelé Zikmund a Hanzelka jsou známé osobnosti, přesto nám je jejich život utajený. Režisér Petr Horký v roce 2014 natočil seriál Miroslav Zikmund: Cesta stoletím, který odpovídá na spoustu zvědavých otázek. Ve druhé polovině prosince televize Prima Zoom opakuje tento velmi úspěšný dokumentární seriál.

Legendární dvojice

Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na celém světě. Legendární dvojici Zikmund a Hanzelka spojuje 111 tisíc najetých kilometrů a dlouhých 9 let. Čísla však odkrývají další zajímavosti: 6,5 milionu prodaných knih v 11 světových jazycích, dále 4 celovečerní filmy a neuvěřitelných 147 dokumentárních a televizních filmů. Přátelství přetrvává také po smrti. Příběh o dvojici Zikmund a Hanzelka odkrývá dosud neuveřejněné skutečnosti.

Seriál představuje oblíbené cestovatele v nových souvislostech na pozadí velkého přátelství, které neskončilo ani smrtí jednoho z nich. Zabývá se pohledy do soukromí – na jejich rodiny, přátele a nepřátele, zabývá se i jejich chybami, omyli i největšími politickými tlaky a pronásledováním.

Miroslav Zikmund je fenomenální cestovatel, fotograf, spisovatel a publicista, který se v příštím roce dožívá 99 let. Je už málo známé, že si tato světová osobnost s úžasnou pamětí přes sedmdesát let píše denně deník. Nyní odhaluje celoživotní vzpomínky. Jsou úžasným osobním svědectvím, ale také velmi věrným dokumentem doby. Jak asi vypadal chronologický a osobitý pohled na bouřlivé dějiny 20. století očima muže, který procestoval celý svět.

Byl počat za Habsburků, narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. StB ho označila jako „nebezpečnou osobu nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty, ale také s lovci lebek. Seznámil se s Gagarinem i Hillarym. Dožil se nástupu demokracie a hrdě kráčí životem dál.

Velmi osobní zpověď

Je zde ještě mnoho dalších událostí, které se po mnoho let skrývaly pod povrchem. Zikmund byl také překladatelem americké a ruské armády, když se setkaly při osvobozování u Plzně. Osobně se účastnil soudu s K. H. Frankem, a dokonce i fotil inauguraci prezidenta Beneše. Jako chlapec snil o tom, že bude soudním stenografem. Jeho první práce však byla porážeč na jatkách. Život cestovatele je plný podobných zajímavostí až do dnešní doby a dokládají Zikmundovo životní krédo: „Život je přesný součet náhod.“ Miroslav Zikmund byl v dokumentu velmi osobní. Objeví se také témata jako vztah k ženám, úmrtí manželky, rozpad rodiny nebo vztah ke KSČ.

Deníky jako podklad pro dokument

Režisér, spisovatel, fotograf, moderátor a cestovatel Petr Horký byl obdivovatelem Miroslava Zikmunda a postupem času se stal jeho kolegou, spolupracovníkem i přítelem. To umožnilo, že mu Miroslav Zikmund svěřil osobní deníky jako podklad pro vznik dokumentu.

„Jak jsem za těch sedmnáct let postupně poznával Miroslava Zikmunda jako člověka, jako chlapa, kterému se líbí ženy, ocení dobré víno nebo kvalitní valašskou slivovici, stále více jsem si uvědomoval, že jsem viděl řadu filmů o fenoménu Zikmund a Hanzelka, mnohé byly dokonce velice oslavné, ale žádný z nich vlastně neukazoval, co to bylo za chlapy. Co je jejich vášeň a cestovatelské nadšení stálo, jak na tom byli s rodinami, s penězi, s dětmi, prostě s klasickými lidskými situacemi… A mojí nadějí bylo, že by se to naše dlouholeté – troufnu si říci přátelství – mohlo zhodnotit právě tak, aby vznikl film ne o fenoménu Zikmund a Hanzelka, ale o nich jako o lidech se všemi lidskými rysy – s bolestmi, úspěchy i selháními,“ říká Petr Horký.

Během tří a půl let natočil Petr Horký s Miroslavem Zikmundem přes 30 hodin vzpomínek a komentářů, prohlédl dalších 25 hodin archivních i rodinných filmů, pročetl tisíce stran ze Zikmundových soukromých deníků. Na scénáři spolupracoval s dlouholetým spoluautorem, kamarádem a znalcem práce Hanzelky a Zikmunda, Miroslavem Náplavou. V seriálu se objeví spousta jedinečných a dosud nepublikovaných záběrů či svědectví nejen z cest legendární dvojice. Promluví spisovatel Ludvík Vaculík, producentka filmů H+Z Věra Lukášová nebo introvertní syn pana Zikmunda. Hudby se ujali originální muzikantka a instrumentalistka Radůza a Robert Jíša.

Dokumentární sérii uvede Prima Zoom

17.12.17 ve 20.00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (1919–1953)

24.12.17 ve 20.00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (1953–1972)

31.12.17 ve 20.00 Miroslav Zikmund: Cesta stoletím (1972–2014)

Díly budou opakovány vždy ve středu po 13.00.

Zdroj: Prima Zoom