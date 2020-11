Lucia Švorcová pro nás připravila už několik tipů na chutné snídaně. V té dnešní se nechala inspirovat receptem na tvarohové lívance od Smoothcooking. Doplnila ho porcí ovoce, která v dnešních šedivých dnech dodává dávku svěžesti.

Foto: Lucia Švorcová

Budeme potřebovat:

250 g měkkého tvarohu

250 ml mléka

2 vajíčka

200 g hladké mouky

2 lžíce vanilkového cukru

1/2 prášku do pečiva

skořicový cukr

ovoce dle chuti (např. maliny, borůvky, ostružiny, banán)

jogurt

med nebo javorový sirup

nasekané pistácie

čerstvá máta nebo meduňka na ozdobení

Do hluboké nádoby, nejlépe od tyčového mixéru, dáme tvaroh, mléko, vajíčka, hladkou mouku, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Vše důkladně prošleháme dohladka. Těsto by mělo být husté. Na pánvi nebo v lívanečníku z něj smažíme na mírném ohni lívance. Ještě teplé je obalujeme ve skořicovém cukru.

Podáváme s ovocem dle chuti, jogurtem, medem nebo javorovým sirupem, posypané nasekanými pistáciemi a ozdobené mátou či meduňkou.

Můžete se podívat i na další tipy na Instagramu autorky.