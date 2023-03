Začátkem března vychází nový hororově laděný příběh od Kateřiny Karolové s názvem Jiné místo, který pohltí svou tísnivou atmosférou. Zavede vás do lesů kousek od Luhačovic, kde padá těžká mlha a dějí se divné věci.

Monika je jednadvacetiletá žena, která se seznámí s Oliverem. Ani po čase navzájem neznají své blízké a užívají si své blízkosti. Oliver k narozeninám koupí Monice cyklistickou výbavu. Rozhodnou se vydat na společnou cestu pryč z města do penzionu v nádherných lázeňských Luhačovicích. Chtějí se navzájem ještě lépe poznat, a navíc si odpočinout v místě plném klidných lesů. Přestože jsou unaveni po cestě, Oliver se rozhodne podniknout ještě příjemnou vyjížďku na kolech. Monika velice nerada pod mírným nátlakem souhlasí. Jenže cesta není tak krátká, jak Monika předpokládá, a najednou začnou bloudit a padá mlha. Les se změní a od té doby už není nic, co bývalo…

Běžný příběh ze života se během projížďky promění v noční můru, nebo co to vlastně všechno má znamenat. Pokud vám nevadila mlha v lese, možná už tomu po přečtení této knihy bude trochu jinak. Pokud bych prozradila víc, ochudila bych vás o báječný příběh, na který nejspíš budete hodně dlouho vzpomínat. Pokud toužíte po knižním příběhu, který se vám nadlouho usadí v hlavě, přečtení knihy Jiné místo je tou správnou volbou.

Už od první stránky čtenář ví, že se v Luhačovicích něco stalo. Ale co, to je překvapením. A to překvapení trvá na své rozuzlení skutečně dlouho. Postava Moniky je velice lidská, sympatická a čtenář se snadno vcítí do její situace. Možná až příliš snadno ji bude chápat, soucítit s ní a neuvěřitelně se divit.

Autorka umí skutečně dobře vykreslit dusivou atmosféru. Nechá čtenáře lapat po dechu, hledat řešení a rozuzlení ho nejspíš značně udiví. Určitě ho bude ještě dlouho rozebírat ze všech stran. Napětí skutečně tryská z každé stránky kromě kapitol ze začátku, následujících po úvodu, který úspěšně navnadí zájem čtenáře. Napínavému stylu napomáhají krátké kapitoly a jejich ukončení. Čtenář má potřebu stále číst další a další řádky.

Kniha navíc obsahuje i QR kód, který čtenáře vezme na divokou projížďku prostřednictvím hry v reálných kulisách příběhu. QR kód vede na web s podrobnými instrukcemi. Míří do okolí Luhačovic, kde budete plnit různé úkoly.

Toto bylo mé první a určitě ne poslední setkání s Kateřinou Karolovou (*1981) lékařkou, blogerkou a spisovatelkou, která kromě novinky napsala ještě dva tituly na pomezí thrilleru a hororu Zítřek ti nikdo neslíbil, XYZ, 2020 a Odbočka v lesích, XYZ, 2022. Nyní pečuje o pacienty v dětské léčebně v Luhačovicích. Žije v Zádveřicích u Vizovic, v domku na polosamotě valašských pasek.

Vydalo nakladatelství XYZ v Albatros Media, 232 str.