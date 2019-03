Dva největší veletrhy kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a zdravého životního stylu, se spojily. Nyní na jednom místě, za jedno vstupné, se máte možnost vydat na dámskou jízdu plnou nezapomenutelných zážitků, ale také nových zkušeností získaných od profesionálů ze všech beauty oborů. Dámy, dopřejte si to, co si skutečně zasloužíte: výbornou péči a výběr toho nejlepšího pro vaši tvář, tělo i duši. Kromě toho také díky veletržním slevám ušetříte. Jeden z nejlepších dárků pro ženy je tady.

15. – 16. 3. 2019 na výstavišti PVA PRAHA EXPO v Letňanech. Právě v těchto prostorách vás rozmazlí veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA a několik stovek vystavovatelů, včetně stovky prestižních značek. INTERBEAUTY PRAGUE představí to nejlepší z nehtového designu, kadeřnictví a dalších oborů spojených s krásou. WORLD OF BEAUTY & SPAje zaměřenna současné trendy v kosmetických oborech, především na anti-aging, dermatokosmetiku, modelaci postavy, wellness, relaxaci, manikúru, pedikúru a zdravý životní styl.

Prohlédněte si vše na vlastní oči, vyzkoušejte na svém těle, a zjistěte, co bude vyhovovat, slušet či vonět právě vám.

Ani doprovodný program nepřijde zkrátka. Těšit se můžete na:

Mezinárodní mistrovství České republiky v malování na tělo BodyArt Czech 2019 ,

semifinále profesionální make-upové soutěže MAKECUP awards,

soutěž nehtového designu Czech NAIL CUP,

historicky druhou soutěž špičkových holičů BarberBattle ,

, 13. ročník týmové soutěže Pavla Bauera Creative Image Team 2019,

přehlídk u plavek Fashion Island s předními modelkami a vítězkami soutěží krásy,. soutěž v prodlužování řas Gold Lashes 2019

s předními modelkami a vítězkami soutěží krásy,. soutěž v prodlužování řas Mistrovství ČR v make-upu.

V rámci soutěží také nahlédnete pod pokličku modernímu microbladingu.

Dvoudenní program v PVA EXPO PRAHA Letňany bude skutečně plný toho nejlepšího ze světa krásy. Další důležité informace, včetně předprodeje vstupenek, najdete na www.veletrhkosmetiky.cz.