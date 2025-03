Tahle hokejová gay romance je opravdu hodně „slow burn“ hlavně díky tomu, že si jeden z nich odmítá přiznat, že je vůbec gay…

Hokejista Tommaso DiCosta si koupil nový prázdný dům. Potřebuje fofrem nějaký nábytek, ale nesnáší nakupování. Naštěstí potká interiérového designéra Cartera, který se tím živí (nebo se aspoň snaží…). Byla by to klika, kdyby Carter nebyl tak nebezpečně přitažlivý pro někoho, kdo svou orientaci úspěšně potlačuje…

Tom zná v hokejovém týmu gaye, který to otevřeně přiznal (viz první díl této série Nový kluk) a závidí mu tu odvahu, kterou sám nemá. Oproti tomu Carter Flynn věděl, co chce už dávno, a nemá s tím problém – ale cítí, že ten chlápek v italském obleku má nějaké starosti, ale tu zakázku potřebuje. Sám má dluhy, vyhazov z nájmu a rozchod s přítelem, prostě hromádka neštěstí. Tom je sice přitažlivý takovým tím dřevorubeckým/hokejovým způsobem, ale jako by měl na čele napsáno Komplikace…

Tahle knížka mohla být opravdu o dost kratší, kdyby Tom zašel k psychoterapeutovi a začal řešit svá traumata s příšernými příbuznými a všechno to, co zamlčuje, a důvody, proč si zakazuje být šťastný. Ale to neudělá ani s pistolí u hlavy, takže díky tomu my si užijeme spoustu jiskření, vybírání závěsů a doutnající přitažlivosti.

Postupně totiž místo terapie zafunguje, že má v domě jednoho designéra, se kterým může mluvit, vařit mu, jehož přítomnost ho uklidňuje… (I když ho nutí přemýšlet o kobercích a nábytku na terasu…) No je to opravdu pomalý rozjezd, ale rozkošný. Avšak nemusíte se bát, že by tahle romance byla krotká a bez žhavých scén. Jak se to říká? Odříkaného chleba největší krajíc…

Kdo si potrpí na hokejové gay romance oblíbené autorky, ten víc, co tu může čekat – dobře vykreslené postavy plné obav a nejistot, hokejový svět do jisté míry odtržený od reality, a fanoušky a okolní svět, který je stále tolerantnější vůči queer sportovcům, ale ne vždy a všude. A lásku jako trám, která v knihách Sariny Bowen vždycky vyhraje…

Originál: I´m Your guy, překlad: Milena Hordinová, vydal: Baronet, 2025, 400 stran.