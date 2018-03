Knihu Franzisky von Au Domácí recepty proti nemocem vydal Knižní klub už po 7. To svědčí o tom, že po pomoci přírody saháme mnohem raději než dříve. Populární kniha přináší základ v přírodní léčbě a ještě mnohem více.

Na 320 stranách Franziska von Au přibližuje vše podstatné, co byste měli vědět o přírodní medicíně. Kniha Domácí recepty proti nemocem tentokrát (2017) vyšla v edici Esence a je rozdělená do 6 kapitol:

Jak mohou domácí prostředky pomoci,

Léčivé byliny a koření od A do Z,

Choroby a potíže od A do Z,

Domácí prostředky pro krásu,

Osvědčené recepty pro krásu.

Už v Předmluvě autorka odkazuje na dávné rady našich předků. Je dobré zkušenosti předávat dál a pokud to jde, vyhýbat se chemickým tabletkám. Mohou ale nastat okolnosti, kdy je třeba dbát rad zkušených lékařů.

Dozvíte se, co si máte představit pod výrazy jako účinné látky, éterické oleje, ale třeba také méně známý výraz „indiferentní látky”. To jsou důležité látky, které usměrňují účinnost látek léčivých.

Také si můžete přečíst, jak se dají využít čaje a není to jen na pití. Zjistíte, jak použít další domácí prostředky. Na zajímavou knihu konkrétně o zábalech a obkladech jsme vás již upozorňovali. I v knize Domácí recepty proti nemocem získáte řadu zajímavých tipů.

Bylinky je ideální využívat čerstvé. Pokud jsou potřeba uchovávat, Franziska von Au doporučuje spíše zamrazené než sušené.

Velmi cenná je přehledná tabulka s přehledem bylinek a rozdělením, na co se hodí, jaké jsou zvláštní informace a jak se pěstují. Řada bylinek se dá pěstovat časně zjara v truhlíku.

Léčivé bylinky a koření od A do Z obsahuje poměrně bohatou škálu rostlin. Řada z nich je doplněna o jednoduchý obrázek. Kromě charakteristiky bylinky v tomto textu najdete i důležitá varování. Věděli jste, že třeba tymián se dá použít i do koupelí, preventivně proti chorobám z nachlazení, ale také k inhalacím při kašli nebo rýmě, případně když vás chytne zánět čelních dutin?

Správný sběr, sušení a skladování by se nemělo podceňovat. Můžete tak využít bylinky co nejlépe nebo je také, při špatném zacházení, znehodnotit.

Kapitola o chorobách a potížích je rozdělena na:

Depresivní stavy, Dětské choroby, Choroby z nachlazení, Ischias a ústřel, Jaterní a žlučníkové potíže, Kůry, Mužské potíže, Nervozita a poruchy spánku, Popáleniny, Poranění, Potíže s močovým měchýřem a ledvinami, Potíže srdečního a krevního oběhu, Potíže stáří, Potíže v oblasti hlavy, Problémy s pokožkou, Revmatické potíže a dna, Spálení kůže od slunce, Vředy a abscesy, Žaludeční a střevní potíže, Ženské choroby.

Význam neztrácí ani kapitola věnovaná domácí kosmetice. Příprava domácích produktů může v řadě případů také zamezit různým problémům, třeba s citlivou pokožkou.

Knížka jednoznačně působí jako produkt, který by měl ležet buď na nočním stolku nebo u lékárničky. Čím blíže ho budete mít po ruce, tím bude pro vás mnohem snazší včas správně zareagovat na příslušný zdravotní nebo kosmetický problém.

Knize Domácí recepty proti nemocem sice chybí fotografie jakéhokoliv druhu, na kterých je založena většina moderních titulů. Místo toho obsahuje nákresy a skutečnou nálož kvalitních informací, které vám budou nápomocné vždy, když je budete potřebovat.

Pokud rádi využíváte poklady přírody, bude pro vás kniha určitě přínosem, protože vás provede základními zdravotními problémy. Díky kvalitnímu rejstříku se rychle dozvíte co a jak použít, abyste si naopak neuškodili.

Franziska von Au je pseudonymem úspěšné německé novinářky Christiny Zacker (*1954) a pochází ze staré rakouské šlechtické rodiny. Právě pod pseudonymem Franziska von Au už napsala řadu knih na téma příroda, zemědělství a léčitelství, které jsou velmi populární.