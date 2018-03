Hlavním kritériem při výběru spodního prádla je samozřejmě komfort. Nemá smysl se nutit a nosit střih, který vám nesedí. Ale co když je příčina někde jinde? Možná jste – s cílem ušetřit – doposud nosili pouze nekvalitní spodky z tržnice. V případě značkového sortimentu jsou totiž pohodlné všechny základní střihy – takže se můžete bez obav zabývat tím, co vám sluší.

Atletická postava

Pokud se pyšníte atletickou postavou, můžete si gratulovat, protože vám bude slušet jakékoliv spodní prádlo . Na dlouhých nohách vyniknout trenýrky, boxerky i tanga (ale s těmi opatrně, ženy si na ně příliš nepotrpí).

Vysoká a hubenější postava

Co by měli nosit pánové s vyšší a hubenější postavou? Ideální volbou je spodní prádlo s volnějším střihem a kontrastním vzorem. Třeba české trenky Styx . Cílem je, aby prádlo usměrnilo pozornost od hubeného těla.

Vysoká a statnější postava

Pro pořádného chlapa jsou vhodné boxerky, trenky i slipy. Především pak v minimalistickém designu, který je typický pro spodní prádlo Calvin Klein či Diesel. Jednobarevné kousky s gumou v pase jsou zkrátka top. A čemu se vyhnout? Na statné postavě vypadají směšně pánská tanga.

Vypracovaný postava menšího vzrůstu

Jste sice menší, ale o to vypracovanější? Pak se zaměřte na boxerky a slipy. Trenýrky raději nebrat, neboť by zbytečně opticky zkracovaly vaše nohy.

Hubená postava menšího vzrůstu

Jaké prádlo pro hubeňoura, který navíc nepobral příliš centimetru do výšky? V podstatě jakékoliv vyjma trenýrek a tang. V případě trenek platí to samé jako u vypracovanější postavy menšího vzrůstu a tanga by zase umocnila dojem z hubené postavy. A když bude spodní prádlo barevné nebo s nápaditými vzory, rozhodně to nebude na škodu.

Zavalitější postava menšího vzrůstu

Pokud máte pocit, že jste to se svou postavou nevyhráli, protože nejste vysocí a máte kila navíc, nepropadejte panice. Noste středně dlouhé boxerky v jednobarevném provedení či se svislým vzorem a budete vypadat k světu.