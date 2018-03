25. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA pořádaný v areálu PVA EXPO PRAHA-Letňany 16. a 17. března 2018 láká na líčení, inspiraci jarními trendy v účesech, módu, zážitky ze soutěží, přehlídek. Návštěvníci se mohou těšit i na produkty z nabídky více než 400 značek.

Přes 300 výstavních stánků bude plných špičkových odborníků, kteří poskytnou cenné rady a informace o nabízených přípravcích a metodách. Návštěvníci získají odpovědi na dotazy, ale také pomoc s aplikací i volbou správného přípravku pro klienta i pro vlastní užití. Odborníci budou nápomocni při poradenství k anti-aging metodám, péči o ruce a nohy, regeneraci nebo alternativním metodám v oboru.

Přírodní péče

Roste zájem o přírodní péči, rychle narůstá počet stánků s přírodními produkty a zájemci budou mít rozhodně z čeho vybírat. Rady odborníků pomohou nasměrovat i při rozhodování. Řada stánků a také program v saloncích představí masáže spojené s relaxací a oživením celého těla na fyzické i psychické úrovni. Došlo k rozšíření zastoupení wellness produktů a přípravků pro relaxaci, aromaterapii, masáže, detoxikaci a celkový zdravý životní styl. Pestrá nabídka zaručuje, že návštěvníci budou moci všemi smysly vyzkoušet, vcítit se, a nalézt „svůj“ zázrak přírody pro využití doma. Přípravky se stávají cílem nákupu pro drogerie, voňavé obchůdky s bioprodukty a aromaterapií, ale také pro lékárny.

Nové trendy a soutěže

S přicházejícím jarem se objevují nové trendy v líčení, účesech i módě. Na veletrhu je budou prezentovat přední vizážisté, stylisté i kadeřníci. Návštěvníci uvidí „Rococo“ fotomake-up jedinečné Štěpánky Podroužkové. Spoustu inspirace přenesou práce finálových týmů soutěže „Creative image team“ nebo semifinálové téma „Splash of Color“, vše pod vedením úžasného vizážisty Pavla Bauera. Soutěž bude doplněna módní přehlídkou ve spolupráci s top kadeřnicí Romanou Topinkovou.

Semifinálové téma 12. ročníku soutěže Creative Image Team „Splash of Color“ předestírá myšlenku, že také nejpestrobarevnější obraz byl původně čistě bílým plátnem. Ženská tvář byla inspirací pro kolekci s názvem Splash of Color. Úkolem je vytvořit s pomocí vlastní fantazie svět, který netvoří zavedená barevná pravidla. Každé umělecké dílo je originál. Soutěžící se stává proto tvůrcem, který určuje pravidla. Je možné využít celé barevné spektrum a s každým pomyslným „tahem štětcem“ bortit společensky zavedené hranice. Soutěž je důkazem, že neexistuje barevná kombinace, která by neměla svůj smysl. Přicházet může na plátně živém i neživém. Jako finálové téma si soutěžící připraví modelku „ztracenou ve vlnách“ – Lost in waves.

A charakteristika tématu soutěže ve fotomakeupu? Název rokoka je odvozen od výrazu rokaj neboli ornament vzniklý z mušle, plocha různého tvaru s bohatě vytvořenými ornamenty. V době rokoka se oblékaly a líčily nejen dámy. Panstvo si pořizovalo bílé paruky, opravovaly se a maskovávaly všechny nedostatky, krášlilo se pihami, až bílou pleti s vykreslenými rty „do srdíčka“. Ženy používaly šněrovačky, honosily se krinolínami vyzdobenými stuhami, krajkami, zlatým a stříbrným vyšíváním, šitými z brokátu, lyonského hedvábí. Vše doplňovaly střevíčky z atlasu, brokátu, hedvábí a sametu na vysokém podpatku zdobené krajkou.

Z období rokoka pochází také výraz negližé, označení méně formálního společenského oblečení, ve kterém dámy přijímaly hosty. Tvořila jej nařasená splývající sukně, volná šněrovačka, tenký plášť přehozený přes ramena a třírohý šátek, který zakrývak výstřih.

Veletrhu se zúčastní kadeřnické osobnosti jako Honza Špilar, tým Honzy Hlaváčka i Daniela Hejtmánková. Posledně jmenovaní brilantně ztvární téma podzimní soutěže napříč kadeřnickým světem „INSPIRACE 2019“. Tým Karlínského kadeřnického učiliště nám hravě přiblíží „RETRO“, k zážitkům bude stejně tak patřit fashion show týmu holešovických oděvních návrhářů na téma „SKILLS“. Líčení, účesy a body painting ve stylu „Mystic Gothic” bude opět plné svěžích nápadů oživujících pro nás tajemné středověké téma. Soutěžit se bude v nail designu (mezinárodní soutěže NailproCzech), v salonním nail artu, manikúře, tip-boxech, tzv. nail art-posterech, v prodlužování řas, v prodlužování vlasů i v oděvním designu. Soutěž v prodlužování vlasů bude tentokrát pojata zcela jinak a kromě cen pro vítěze si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet svoji zručnost v této disciplíně i přispět na paruku těm, pro něž může být momentálně tím nejkrásnějším dárkem.

Ani letos nebude chybět defilé českých miss v módní přehlídce butiku Fashion Island i návštěvy známých mediálních osobností.

Wellness, fitness a zdravý životní styl

Wellness, fitness i zdravý životní styl se stávají jednou ze „stars“ veletrhu. Kromě workshopů, kvalifikovaných ukázek a nabídek školení relaxačních a rekondičních masáží i fyzioterapie budou vystavovatelé prezentovat komplexní beauty-wellness péči, diváci opět uvidí přehlídku krásných těl v soutěži věnované naturálnímu fitness.

V saloncích bude na návštěvníky čekat program zaměřen na péči o nohy, regeneraci, wellness, saunování, aromaterapii, přírodní péči při použití éterických olejů, celostní přístup v kosmetické péči a prevenci. Partnery i účastníky veletrhu budou opět nejvýznamnější oborová sdružení: Unie kosmetiček, sdružení pro kosmetiku PROKOS, Česká podiatrická společnost, Asociace pracovníků v regeneraci, Česká asociace saunérů, Česká asociace wellness, Asociace českých aromaterapeutů, Česká aromatická společnost a další.

