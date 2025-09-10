Už jsme se potkali od Phaedry Patrick: Román o lásce, pověrách a hledání štěstí mimo tabulky a algoritmy
Román pro ženy o pověrách, osudu a zlomených srdcích se úspěšně vyhýbá obvyklým scénářům. „Romantický útěk“ tentokrát jde vlastní cestou a mile překvapí.
Carla Carterová má ráda vědu a logiku. Dává jí přednost po katastrofálním rozvodu. Založila dokonce seznamku založenou na algoritmech a statistice. Má před svatbou s Tomem, dokonalým protějškem, se kterým se cítí v bezpečí. Ale v jejím nalinkovaném světě se ocitnou pochybnosti a taky věštba – prý už se se svým osudovým mužem setkala dřív. Carla má najednou dva týdny na to, aby zjistila, kde je její štěstí, a tak vyráží do Evropy…
Námět mi lehce připomněl muzikál Mamma mia! – hrdinka před x lety na své bláznivé cestě po Evropě potkala různé muže, a teď se probírá vzpomínkami, aby zjistila, který by mohl mít klíč ke štěstí. Co vzpomínkami – jede do Evropy po svých stopách. Do Barcelony, Portugalska, Paříže…, aby se potkala se svými tehdejšími nápadníky, milenci nebo těmi, se kterými se cítila chtěná a krásná. Ale nic nejde tak, jak očekávala…
Líbil se mi ostrý kontrast praktické Carly a její bláznivé pověrčivé rodiny, plné tetiček a babiček a talismanů, které je mají uchránit před nebezpečím. A taky to, jak Carla postupně zjišťovala, že jejich rodinná kletba, podle které žádná žena nebude ve vztahu šťastná, podloudně ovlivňuje i její rozhodování, ačkoli na ni nevěří.
Už autorčina první knížka Hotýlek v Itálii mě mile překvapila tím, že se vyhnula očekávaným klišé a byla mnohem dospělejší. Tady je sice zvláštní výchozí zápletka, ale opět jde úplně jiným směrem, než bych očekávala. Úplně jasně jsem viděla, jak to musí asi dopadnout, jak obvykle tyhle románky ve stylu Caplinové dopadají, ale najednou z toho směru příběh uhnul a vyvíjel se úplně jinam. Což bylo nesmírně osvěžující.
Milý a vyzrálý příběh nakonec není vůbec o cestování po Evropě ani o hledání ideálního fešáka z minulosti, ale o hledání štěstí, na které neexistují tabulky, dotazníky ani algoritmy…
Originál: Year of what if, 2024
Překlad: Petra Klůfová
Vydal: Mystery Press, 2025
361 stran