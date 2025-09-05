Holešovická tržnice tančí pro zdraví. HPV pod kontrolou: očkování + screening = silná dvojka
V sobotu 20. září od 16-18 hod. se v pražské Holešovické tržnici bude konat akce plná tance a pohybu, která má za úkol upozornit na možnost účinné prevence HPV – lidského papilomaviru prostřednictvím očkování. Toto očkování patří k nejúčinnějším formám prevence rakoviny děložního hrdla i dalších nádorů. V Česku je pro dívky i chlapce ve věku 11–15 let plně hrazeno ze zdravotního pojištění a výrazně pomáhá snižovat výskyt nádorů spojených s HPV.
Podle aktuálních statistik dosahuje proočkovanost proti HPV v ČR přibližně 72 % u dívek ve věku 13–14 let, avšak u chlapců je to pouze polovina. Zvýšení proočkovanosti, zejména u dívek do 15 let na 90 %, by mohlo vést k eliminaci rakoviny děložního hrdla jako běžného onemocnění v ČR. V současné době Česká republika připravuje Národní plán eliminace HPV, v němž hraje očkování klíčovou roli, a následuje tak Světovou zdravotnickou organizaci, která si rovněž stanovila za cíl eliminovat nádorová onemocnění spojená s HPV.
GO Day Dance Festival – tancem a pohybem proti HPV
V sobotu 20. září od 16 do 18 hodin proběhne v Holešovické tržnici v Praze akce nabitá tancem a pohybem. Těšit se můžete mimo jiné na taneční vystoupení skupiny teenagerů ENGAGe Teens CZ. Můžete si také zatančit při společném workshopu a dozvědět se odborné informace o HPV – lidském papilomaviru, který je pohlavně přenosným původcem nejen rakoviny děložního hrdla, ale také penisu, análního otvoru, hlavy či krku. Organizátoři chtějí upozornit na možnost prevence, kterou je očkování.
HPV je v současnosti nejběžnější sexuálně přenosná infekce a mnoho lidí si neuvědomuje, že se jejich dítě může nakazit už od prvního partnera i jen při mazlení. Tato akce je součástí projektu Aktivní Česko a připomíná Světový den onkogynekologických diagnóz (World GO Day) v České republice, stejně jako další akce po celém světě.
„Součástí naší osvěty o prevenci mezi teenagery bude také edukační video nejen pro základní školy, taneční výzva a série edukačních příspěvků na Facebooku a Instagramu ONKO Unie. Snažíme se mezi mladými lidmi zvýšit informovanost o bezpečném očkování, které je primární prevencí rakoviny děložního hrdla u žen, ale také rakoviny penisu či nádorů v oblasti hlavy a krku u obou pohlaví,“ říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie, která GO Day Dance Festival pořádá společně s dobrovolníky z Volunteers4sport.
V souladu s cíli Světové zdravotnické organizace a Českého národního onkologického plánu je eliminace karcinomu děložního hrdla v ČR do roku 2030 dosažitelným cílem. Spolu s očkováním proti HPV jsou klíčovým nástrojem prevence pravidelné gynekologické prohlídky a HPV DNA testování, které je v ČR hrazeno třikrát za život ženy, a to ve věku 35, 45 a 55 let.