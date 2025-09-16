Knihy,  Kultura

S ex na pláži od Portie Macintosh vás pobaví, větší ambice nemá a nepotřebuje

16. 9. 2025 /

Letní pohodovka plná malérů, katastrof a nedorozumění vám život nezmění, ale udělá ho aspoň příjemnější. Je milé vědět, že v tom nejsme sami…

s ex na plazi

Penelopa neboli Peach je obyčejná holka z Yorku, na kterou se průšvihy jen lepí. Po maléru v práci a přešlapu s chlápkem na jednu noc se navíc dozvídá, že její milovaná sestra Di si chce vzít kluka, kterého zná asi tak týden. Ukvapená svatba se koná v luxusním italském letovisku, ze kterého romantika jen prýští, ale tam právě začínají ty pravé katastrofy. Nejen že Peach omylem pozvala Dianina ex, taky se tam potká s tím mužem na jednu noc, kterého opravdu potkat nechtěla. Dovolená tak připomíná spíš peklo, ale kvůli sestře předstírá, jak je vše super. Navíc její pokusy mladý nerozvážný pár rozeštvat, aby neudělali životní chybu, taky nedopadají, jak si Peach představovala…

Letní oddechový příběh se opravdu čte nejlíp někde na dovolené, nemusíte u něho moc přemýšlet, snad jen jak z toho všeho Peach dokáže vybruslit. Hlavní hrdinka je vážně smolařka, ale dost sympatická a lidská. Její tápání životem a hašení malérů na ostrově vám bude připadat povědomé (tedy až na ten luxusní rezort) k tomu přidejte sesterské pouto, a máte úsměvný příběh jako ze života. Jen co se vyznáte v tom, kdo je čí bývalý a kdo je s kým proti komu.

Originál: Life´s beach

Překlad: Tereza Nuckollsová

Vydal: Slovart, 2025

259 stran

 

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit

měsíc knihy - akce Knižní odysea

Měsíc knihy je tady – nechte se inspirovat!

2. 3. 2018
archer mocnejsi nez mec

Ukázka z knihy Jeffreyho Archera Mocnější než meč. Cliftonova kronika pokračuje

29. 5. 2024

Černé zlato – Dana Stabenow znovu ukazuje krásu a nebezpečí Aljašky

20. 5. 2021

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *