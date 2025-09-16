S ex na pláži od Portie Macintosh vás pobaví, větší ambice nemá a nepotřebuje
Letní pohodovka plná malérů, katastrof a nedorozumění vám život nezmění, ale udělá ho aspoň příjemnější. Je milé vědět, že v tom nejsme sami…
Penelopa neboli Peach je obyčejná holka z Yorku, na kterou se průšvihy jen lepí. Po maléru v práci a přešlapu s chlápkem na jednu noc se navíc dozvídá, že její milovaná sestra Di si chce vzít kluka, kterého zná asi tak týden. Ukvapená svatba se koná v luxusním italském letovisku, ze kterého romantika jen prýští, ale tam právě začínají ty pravé katastrofy. Nejen že Peach omylem pozvala Dianina ex, taky se tam potká s tím mužem na jednu noc, kterého opravdu potkat nechtěla. Dovolená tak připomíná spíš peklo, ale kvůli sestře předstírá, jak je vše super. Navíc její pokusy mladý nerozvážný pár rozeštvat, aby neudělali životní chybu, taky nedopadají, jak si Peach představovala…
Letní oddechový příběh se opravdu čte nejlíp někde na dovolené, nemusíte u něho moc přemýšlet, snad jen jak z toho všeho Peach dokáže vybruslit. Hlavní hrdinka je vážně smolařka, ale dost sympatická a lidská. Její tápání životem a hašení malérů na ostrově vám bude připadat povědomé (tedy až na ten luxusní rezort) k tomu přidejte sesterské pouto, a máte úsměvný příběh jako ze života. Jen co se vyznáte v tom, kdo je čí bývalý a kdo je s kým proti komu.
Originál: Life´s beach
Překlad: Tereza Nuckollsová
Vydal: Slovart, 2025
259 stran