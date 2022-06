Finlay teď rozhodně nemá dobré období. Její exmanžel drží účty zkrátka, chce děti do výhradní péče a její agentka chce knihu, kterou ani nezačala psát. Život se jí hroutí pod rukama. Ale může být ještě hůř – nebo líp, jak se to vezme. Osud jí nabídne šanci na 50 000. Oplátkou jen maličkost – zabít nehodného pána. Finlay coby domnělý nájemný vrah nejdřív šílí – ale taková spousta peněz by leccos vyřešila. A tak než se naděje, má najednou v kufru mrtvolu a musí řešit, co s ní. Jako autorka detektivních romancí naštěstí má tohle téma docela nastudované…

Zápletka mi lehce připomněla knihu Manžel musí zmizet, kde se také obyčejná žena ocitá v absurdní situaci a ani neví jak, sklouzává na dráhu zločinu. S tím rozdílem, že Finn má na krku dvě ulepené děti, chůvu jako komplice a příliš podezíravou sestru. Aby se z maléru vymotala, potřebuje najít skutečného pachatele (a dopsat knihu. A zaplatit účty. A nějak přežít další den…).

Nějak jsem z anotace získala dojem, že půjde o pěkně černou komedii s hromadou mrtvol. Realita je ale malinko jiná. Deptající život chudé rozvedené matky se tu střídá s překvapivě napínavou krimi, plnou skutečně nebezpečných padouchů. Finlayina mizérie moc k popukání není, její katastrofy a lá Bridget Jones v sobě mají osten zoufalství. Teprve až když dopadne na samotné dno, má se od čeho odrazit. A když se přestane litovat, přestanete litovat vy ji – a začnete jí držet palce… Přerod z chudinky v novou, silnou ženu je sice pozvolný (a doprovázený spoustou kriminální činnosti) ale zato velmi uspokojivý.

Druhou polovinu knihy jsem si konečně užívala. Líbilo se mi, jak si autorka pohrává s žánrovými klišé a tam, kde běžné postavy pátrají po pravdě, tam se Finn snaží svést policii z vlastní stopy. Hlavní hrdinka není žádný profík a její porušování zákonů nedopadá vždy tak, jak by si představovala. A maléry, do kterých zabředla v první půlce, teď dostávají nové proporce…

Nakonec to bylo vtipné docela jiným, osvěžujícím způsobem. I když zpočátku příběh vypadal jako sociální drama, vyklubal se z něj nečekaně povedený kriminální román, který ocení nejen rozvedené matky. Všemi deseti by brali tak energickou chůvu, ale mrtvoly, mafii a policii by určitě nechali Finlay před prahem. Jsem zvědavá, jaké šílené obrátky nabere její život v příští knize…

Originál: Finlay Donovan is killing it, 2021, překlad: Jitka Jeníková, vydal: Host, 2022, 380 stran