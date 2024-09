Dylan Reed patří na univerzitě mezi ty zlaté hochy, fotbalisty, se kterými se všichni chtějí znát. Zoe zas naopak ráda splyne s pozadím a je královnou trapasů.

Nevím, proč jsem měla podezření, že půjde o další sportovní romanci ve stylu Elle Kennedy, kde namakaní hokejisti spí s každou sukní, dokud se neukáže, že mají osobní problémy, se kterými jim pomůže jedině plachá šprtka atp. Už jsem mohla tušit, že Ella Maise si dělá s obvyklými zápletkami, co chce…

Zoe se s Dylanem několikrát potkala, ale pokaždé to byl ještě větší průšvih. Takže když nakonec skončí jako náhodní spolubydlící, domluví se, že budou jen kamarádi. Navzdory tomu, že podle Zoe je Dylan fešák a ještě ke všemu milý. Nebo tomu, že podle Dylana je Zoe praštěná a podmanivá…

Pomaloučku se rodící opatrné přátelství uprostřed důležité fotbalové sezony a drobná osobní dramata mi víc než Kennedy připomněla Marinu Zapatu. I tam máte nepochopitelný pocit, že ten konkrétní sport je vlastně docela zajímavý, když se o něm dá psát tak, jako by šlo o život…

V neposlední řadě je tu krásná slow-burn romance dvou ukrutně sympatických lidí, která je sladká právě tak akorát. Zoeina komplikovaná rodinná situace a Dylanům tréninkový plán, aby se dostal do profi ligy, jsou sice dobré důvody, proč se se svým spolubydlícím nezaplést – ale všem nám je jasné, že dlouho nevydrží. Vše není jen zalité sluncem a musí přijít nějaké to slušné drama a nedorozumění, které mezi ně vrazí klín, to by přece jinak nešlo. Takhle romantický žánr funguje.

Už chápu, proč tato kniha nemá na obálce další vyrýsované břišáky. Nechce se zařadit mezi tyhle šablonovité (i když velice oblíbené) slaďáky se spoustou a spoustu sexu. Ne že by tu žádný nebyl, ale nejde o něj v prvním plánu. V tom hlavním je tady láska. Takhle je to prosté.

Druhá šance je krásná a pohodová romantika, když si potřebujete zlepšit náladu, která vám zaručeně přilepí úsměv na tvář. I když mohla být kapku originálnější, moc jsem si ji užila.

Originál: The Hardest Fall, 2022, překlad: Daniela Čermáková, vydal: Mystery Press, 2024, 382 str.