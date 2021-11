Autumn Jonesová je přesvědčená, že musí chránit jednoho architekta. Možná je kapku šílená, možná to souvisí se smrtí její mámy. Ať už tak nebo tak, Declan Moss chápe jen tolik, že má v patách výstřední stalkerku a dumá, jestli by neškodil takový malý zákaz přiblížení.

Jeho kamarád Nate Declana podporuje v randění, co do zbytečných a šílených rad je k nezaplacení. Autumnina sestra zas funguje jako hlas rozumu – protože pokud Autumn neprokáže příčetnost, nedostane se ke svěřeneckému fondu. A někoho stalkovat v přesvědčení, že jste jeho strážný anděl, to moc příčetně nezní. Ale jelikož tohle není psychothriller o nebezpečné posedlosti, ale romantická komedie o protikladech a přitažlivosti, nikdo neskončí ani v poutech, ani v blázinci…

Fascinující, jaký neskutečný záběr autorka má. Od literárního porna Smlouva na lásku přes psychodrama Ghostwriter, které vás rozseká na maděru, až k téhle úsměvné romanci o mile praštěných lidičkách.

Příběh mi připomněl Námluvy s kocourem, tam taky půlku knihy sledujete dva světy – Jeho a Její, hezky odděleně, plné spousty vedlejších postav, a celou dobu je vám jasné, že se oba potkají a jejich světy se protnou. Jen tady u toho není kocour, ale prdící domácí prasátko. A všechno nejde tak úplně hladce, když se ukáže, že Autumnina posedlost Declanovým bezpečím skrývá hlubší problém, než jen cáklou potrhlost.

Neskutečně zábavná a praštěná romance zahrnuje můj oblíbený typ hrdinů – racionálně uvažujícího klidného chlapa a chaotickou potížistku, totální kontrasty. Totálním kontrastem je i překvapivý zvrat, který si autorka přichystala na své čtenáře, aby je trochu potrápila. Tentokrát si svůj happy end musí pořádně zasloužit…

Originál: Tripping on a Halo, 2018, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2021, 269 stran