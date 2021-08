Candace je na tom vážně bledě. Aby vůbec zaplatila nájem, tančí u tyče v zaplivaném striptýzovém klubu. Už dávno nesní o tom, že ji přijde někdo zachránit. Když se ale ve VIP salonku objeví sexy pracháč Nathan Dumont a chce soukromý tanec, Candy tuší, že by to mohla být její jízdenka z bídy. Ale možná je to jen cesta z louže pod okap…

Pracháč jí totiž nabídne obchodní dohodu – jeho luxus a peníze, výměnou za její duši – respektive tělo, poslušnost, reprezentaci navenek. V podstatě jak ženuška z 50. let, která také jen plnila manželova přání. A Nathan si přeje naprostou dominanci (nejlépe ještě když se dívá někdo další). Tohle čtení vás donutí se červenat…

Smlouva na lásku mi z počátku připomněla nedávný psychologický román Žena, která věděla příliš mnoho. I tam byla hrdinka, přežívající bez vyhlídek na zlepšení, která se po hlavě vrhla po příležitosti utéct z deprimujícího prostředí. Ačkoli Tabitha se nechala zblbnout řečmi o věčné lásce, zatímco Candy naopak souhlasila s dohodou jen o sexu, ani jednu nenapadlo být kapku podezřívavější… Ale zatímco Michelle Campbell má ambice vás napínat zamotaným dějem, Alessandra vás chce především bavit.

Po minulém Ghostwriterovi, psychologickém románu, který své čtenáře rozsekal na kousky, se autorka vrací k žánru, jež ji baví nejvíc – k erotice, vyloženě literárnímu pornu. Od hrdinek se tu nečeká, že budou mít titul z MIT, spíš že budou mít pružné tělo a zálibu v nejrůznějších sexuálních praktikách. Když se Candace líbí být ve svém vlastním manželství poslušnou hračkou, přejme jí to. Tenhle typ románu nepožaduje, že se budete s hrdinkou nějak ztotožňovat (s někým, kdo se na nic neptá a pak je překvapený, že zlatá klec má mříže…). Kdepak. Tady si jen budete užívat krajně šílený příběh, plný spousty sexu, luxusu a dost možná i smrtícího tajemství.

Smlouva na lásku patří k těm knihám, které se stydíte brát sebou do veřejné dopravy – co kdyby si někdo přes rameno přečetl nějakou peprnou scénu? Ale doma v křesle, kde jste jen vy, a nikdo vás nesjede odsuzujícím pohledem…

Ukázka z knihy

Originál: Trophy Wife, 2017, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2021, 276 stran.