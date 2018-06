Pes jejího veličenstva a jeho mise Davida Michieho je knížkou nejen pro milovníky psů, ale také příznivce duchovního růstu nebo královské rodiny…

Propagátor budhismu David Michie si po Dalajlámově kočce vybral jinou silnou osobnost, díky které by čtenářům přinesl nenápadné poselství – o duchovní vyrovnanosti a hledání štěstí. Tentokrát si vybral malého pejska a samotnou britskou královnu, o jejíž slabosti pro corge se všeobecně ví.

Malý corgi se svěšeným uchem měl být pro svůj hendikep utracen, jako zázrakem se však stal členem královniny družiny. Starší a zkušenější corgiové mu pak postupně vysvětlují jeho důležité povinnosti, reprezentovat královnu a vnášet mezi návštěvníky úsměv už jen svou roztomilou přítomností.

Pejsek je tak svědkem různých setkání královny s významnými hosty, i běžným chodem paláce a jeho obyvatel – dvorních dam, tajemníků, ochranky, královské rodiny. Svým vyjukaným pohledem vše vstřebává, učí se a hloubá nad složitostí vládních protokolů i lidského světa. Nasává životní moudrost jak svého psího průvodce, tak i samotné paničky.

Co se děje za zdmi paláců

Knížka je to roztomilá, když se zaměříte jen na psí pohled na svět. Zajímavá co do soukromí královny Alžběty a toho, co se asi děje za zdmi jejích paláců. A v neposlední řadě i velmi moudrá, takovým tím nenásilným způsobem. Hodně se tu mluví o smyslu života, hledání naplnění, skutečného pocitu štěstí. O takových věcech nepřemýšlí jen královna. Několikrát čtenář musí zavřít knihu a zamyslet se sám.

David Michie zobrazuje královskou rodinu jako zdroj inspirace a pozitivního přístupu. Prostřednictvím štěněcí čisté duše umí přimět čtenáře popřemýšlet o tom, jestli jsou skutečně šťastní…

Originál: The Queen´s Corgi: On purpose, 2016; překlad: Petra Vlčková, vydal: Synergie, 2017, 230 stran