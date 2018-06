Zaujal vás titul Jíst, meditovat a milovat, který se dočkal i filmové podoby? Pak si vás nejspíš získá i kniha Kamin Mohammadi Bella figura: Jíst, milovat a žít po italsku. O tři výtisky této knihy můžete soutěžit.

Její autorka, Kamin Mohammadi (1969), se narodila v Iránu a když jí bylo 10 let, emigrovala s rodinou do Velké Británie. Jako novinářka a cestovatelka přispívá do britských i mezinárodních novin a magazínů, jako např. The Times, The Financial Times, Harper´s Bazaar, Marie Claire a The Guardian.

V současnosti žije v Itálii.

ANOTACE: Bella figura: Jíst, milovat a žít po italsku



Pro milovníky knih Jíst, meditovat, milovat a Francouzky netloustnou

Mladá žena přijíždí do Florencie najít nový životní cíl a novou lásku…

Pokud vás okouzlily Jíst, meditovat a milovat či Francouzky netloustnou, tato kniha vás určitě dostane. Najdete v ní vše, co Florencie nabízí – jídlo, víno, lásku, přátelství, eleganci, zdraví, spiritualitu a v neposlední řadě také nápadité recepty na skvělá italská jídla. Každému přináší inspiraci, jak radostně žít.

Kamin Mohammadi opustila stresující zaměstnání v Londýně. Se zlomeným srdcem, nešťastná, nespokojená sama se sebou přijíždí do Florencie, kde jí přítelkyně po dobu jednoho roku přenechala starý dům. Během 12 měsíců objevuje Kamin krásu a radosti každodenního života. Postupně se učí žít jinak a vnímat každou chvíli všemi smysly. Pořádně se zamiluje, odmiluje, aby nakonec znovu propadla lásce, zbavuje se nadbytečných kilogramů, získává ležérní nadhled a sebejistotu.

„Bella figura nám ukazuje, jak udělat každý aspekt života taky krásným, jak jen může být.“

– Karin Mohammadi

Nakladatel: Metafora, 272 str., 299 Kč

