Pokud si chcete užít advent na památkách, můžete zavítat třeba do některých sdružených v Asociaci Nestátních Otevřených Památek (ANOPA). Kam se podívat a co můžete vidět?

Zámek Karlova Koruna. Foto: ANOPA

Památky v zimě mají svůj půvab. O adventu mají slavnostní nádech a když se k celkové atmosféře přidá sněhová pokrývka, je o parádní zážitek postaráno. Spousta z nás proto míří v tomto adventním období na různé hrady a zámky, aby se nadopovali sváteční atmosférou.

Jak jsme nedávno psali, můžete zavítat třeba na zámek Loučeň a prohlédnout si nejen vánoční výstavu, ale i největší vánoční věnec. Svůj půvab má také krásné okolí a samotný hrad Kašperk, který má také připraveny dvě prosincové akce. Koncem měsíce to budou speciální prohlídky, které přiblíží staré vánoční zvyky a obyčeje spojené s předvánočním i vánočním časem na Šumavě.

Na zámku Červený Hrádek v Jirkově si pro každou adventní neděli připravili hrané prohlídky zámku, ochutnávku tradičního cukroví a vánoční atmosféru. Arcibiskupský zámek Kroměříž patří mezi nejvýznamnější barokní památky na Moravě a nyní láká na vánočně vyzdobené interiéry a prohlídku zámeckých zahrad. Barokní zámek Karlova Koruna s prvky Santiniho díla zve na tematické vánoční prohlídky. Slavnostní atmosféra nebude chybět ani na dalších památkách asociace ANOPA: v Letohrádku Mitrovských Brno, zámku Brandýs nad Labem, Chvalském zámku, zámku Žďár nad Sázavou, zámku Kladno, zámku Náměšť na Hané, zámku Řitka.

Hrad Valdštejn. Foto: ANOPA

Pokud vás spíše lákají hrady, můžete zavítat do Českého ráje a navštívit hrad Kost, ale třeba i hrad Valdštejn, oba zasazené do úchvatného prostředí. Navštívit můžete ale i hrad Vildštejn nedaleko Karlových Varů, hrad Orlík u Humpolce, ale i pověstmi opředený hrad Svojanov, který zve na víkendové adventní prohlídky. Advent bude probíhat také na hradě a zámku Staré Hrady.

„Z bohaté nabídky vánočních akcí mohu například doporučit návštěvu Chvalského zámku, kde pro Vás připravili Vánoce našich babiček, na hradě Valdštejn se můžete potkat s vévodou Albrechtem, Arcibiskupský zámek Kroměříž je celý nádherně vánočně vyzdoben. V Brně určitě zajděte do Letohrádku Mitrovských na výstavu betlémů, o víkendech je otevřen krásný zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Na zámku Loučeň je již tradiční výstava Příběh vánočního stromečku, a to není z daleka vše, co naše památky nabízí,“ říká Vratislav Zákoutský tajemník Asociace nestátních otevřených památek.

Před návštěvou vybraného objektu raději navštivte internetové stránky objektu a podívejte se na příslušnou akci, případně si rezervujte například prohlídku s ohledem na aktuální vývoj a omezení spojené s epidemií.