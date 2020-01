Lázně mohou být spojeny s relaxem, ale také s úlevou od zdravotních potíží. Základem je dosažení psychické i fyzické pohody. Aby se to podařilo, Hodí se na lázně dobře připravit. Máme pro vás přehled toho, co byste mohli v lázních potřebovat.

Jedete poprvé do lázní? Lázně mají být příjemnou záležitostí, ze které budete mít skvělý pocit. Abyste se nemuseli zatěžovat sháněním informací o tom, co si sbalit, máme pro vás takový základní přehled. Ono totiž není balení jako balení. Do lázní potřebujete tak trochu jiné věci než na dovolenou. A drobná rada: začněte s přípravou včas.

Foto: Pixabay

Abyste nebyli ve stresu, nechte si na přípravu třeba i týden. V lázních se pak nebudete muset stresovat, že vám něco chybí.

Seznam věcí do lázní

Nejste milovníky seznamů? Ale tady se seznam skutečně vyplatí. Ideální je, když si ho vytvoříte někde, kde se bude dát snadno upravovat. Postupně vás určitě budou napadat další a další nezbytnosti. Takže, abychom se dostali k tomu zásadnímu. Hned na začátiku je třeba si ujasnit základní body: je zima nebo léto, jsou lázně v horách, budete chodit po kultuře, budete sportovat? A nelze ani opomenout, jestli jedete za relaxem nebo na léčení. A hlavně: je rozdíl, jestli jedete na prodloužený víkend nebo jestli bude pobyt trvat 28 dnů.

A nyní už základní seznam, ze kterého můžete vyjít. Rozdělili jsme ho na oblečení, kosmetické a hygienické nezbytnosti a na technické nezbytnosti.

Obuv a oblečení do lázní

Právě tady je třeba zohlednit, kdy, kam, na jak dlouho pojedete a také typ lázní.

Spodní prádlo, případně termoprádlo

Plavky (hodí se přinejmenším dvoje)

Pyžamo/noční košile

Ponožky, punčocháče

Župan (může být součástí pokoje)

Kalhoty, případně šortky, sukně, šaty

Trička s krátkým/dlouhým rukávem

Svetry, mikiny

Sportovní oblečení (podle toho, jaký sport provozujete)

Domácí oblečení

Domácí obuv, boty na ven, neklouzavé boty k bazénu, případně společenská obuv

Pláštěna, deštník

Slabá bunda / zimní bunda, čepice, šála, rukavice

Technické nezbytnosti

Potřebné doklady (občanský průkaz, kartičku pojišťovny, průkaz ZTP, případně pas).

Dokumenty – doklad o cestovním pojištění, lékařská zpráva, lázeňský návrh.

Hodí se i kontakt na praktického lékaře.

Peníze, platební karta.

Užívané léky na celou délku pobytu (myslete i na potíže, které vás trápí jednou za čas).

Brýle (kontaktní čočky + potřebné věci na údržbu).

Zubní protéza (a něco na čištění).

Naslouchadlo

Hole, berle…

Mobilní telefon, notebook, tablet, čtečka, fotoaparát, vše včetně nabíječek.

Toaletní a kosmetické nezbytnosti

Toaletní potřeby: zubní kartáček a pasta, mýdlo/sprchový gel, šampón na vlasy, případně kondicionér.

Kosmetické nezbytnosti: krém na pleť, krém na tělo, krém na ruce, balzám na rty,

Ručník na tělo (často bývá součástí pokoje), pokud budete chtít ručník navíc (na vlasy, obličej), tak ho přibalte.

Papírové kapesníčky, případně potřebné hygienické potřeby pro ženy.

Fén na vlasy (může být součástí pokoje), kulma.

Manikúra, holení, potřeby na epilaci/depilaci.

Ostatní

Knihy, případně něco jiného na volný čas

A na závěr ještě jedna poznámka. Při balení je dobré zohlednit, jestli čekají lázně jen vás, nebo jestli pojedou i členové rodiny. Pokud pojedete ve více lidech, má smysl, aby se na balení podíleli i ostatní, pak jim totiž nebude nic chybět. O důležitých věcech má každý jinou představuu a nedojde tak ke zbytečnému stresu.