Nová skotská série, noví horalé a jejich protějšky…

Předchozí série se celá odehrávala ve skotské Vysočině, kde se potkávaly obvykle znesvářené klany nebo ještě lépe Angličané a Skoti, aby to skončilo happy-endem. Co se ale stane, když Skotsko dorazí do Londýna? Bude to velká zábava…

V rodině náčelníka klanu MacLawryů je jediné děvče, nejmladší Rowena. A ta chce mít po vzoru matky londýnskou společenskou sezonu, a tak do Londýna prostě uteče. Náčelník klanu a její nejstarší bratr zároveň Ranulf naštvaně vletí do města, aby ji přitáhl zpátky, narazí však na odpor. Nečekaným soupeřem je mu lady Charlotte z rodiny, u které se Rowena ubytovala. Charlotte nesnáší zbytečné násilí, Ranulf zas nesnáší změkčilé Angličany a jejich nabubřelé rituály. Jestli ale chce poskytnout sestře sezonu, musí zatnout zuby a tvářit se mile…

Suzanne Enoch píše vždy vtipně, tady ale bylo zvlášť zábavné sledovat ty dva naprosto rozdílné protějšky, jak je to k sobě táhne proti jejich vůli a přesvědčení. A taky sledovat ostražitého Ranulfa, po zuby ozbrojeného, zvyklého na útoky znepřátelených klanů, jak bere Londýn za válečnou zónu a večírek u Almacků za trest Boží. Se svou brutální upřímností vyčníval mezi licoměrnými Angličany tím výrazněji, čím víc si všichni lhali do očí. (Ještěže měl vedle sebe Charlotte, která se mu nezdráhala vrazit loket do žeber, když se jí zdálo, že je málo civilizovaný…)

Dokáže se drsný horal držet zkrátka a nikoho neumlátit? A bude vůbec ještě Charlotte stát o to zkrotlé zvíře, ve které se kvůli ní proměnil? Kouzelná historická romance z roku 1817 opět dokazuje, že je Suzanne Enoch špičkou ve svém oboru…

Originál: The Devil wears Kilts, 2013, překlad: Jana Pacnerová, vydal: Baronet, 2019, 317 stran