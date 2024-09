Autorka skotských romancí si tentokrát vzala na paškál Skotsko z výšky. Kdo má strach z létání, pro toho to asi nebude to pravé, zbylí čtenáři si užijí pořádnou porci skotské přírody, nátury a ostrovů…

Morag je poslední nadějí MacInterovy přepravní letecké společnosti, ona ale touží vypadnout z těsného prostředí maloměsta do světa. Což se jí daří jako kopilotce velké letecké firmy. Po nešťastné nehodě je však psychicky rozhozená, a tak slíbí, že se vrátí domů a bude dědovi chvíli pomáhat s přepravou po odlehlých ostrůvcích v severním moři.

Musím připustit, že mě první půlka kniha moc nebavila. Nadšení Morag pro létání nesdílím, a její dlouhé popisy světa ve vzduchu mě nechávaly chladnou. Zlepšilo se to v polovině, kdy naše odvážná pilotka musela nouzově přistát na odlehlém ostrůvku, kde bydlí jen nějaký pošahaný ornitolog. Její skvěle uspořádaný a kontrolovaný svět, kde má všechno ten správný čas, se tu dostává do sporu se světem, kde není pod kontrolou nic. Ornitolog Gregor prostě nechává věcem volný průběh. Je celkem smířený s minimálním komfortem a nulovým signálem. Vůbec ho nezajímají letadla, natož ostatní lidi. Morag zase nemá ráda zvířata a nechápe, proč někdo dává jména slepicím. Prostě jejich počáteční interakce byla konečně pořádná zábava…

Čtenářkám je jasné, že jakmile se někde na scéně objeví „nerudný, zachmuřený muž“ je to ideální kandidát na romanci s hlavní hrdinkou. Tedy ale u poslední knihy Jenny Colgan 500 mil od tebe to tak docela popřela, když se ti dva celou knihu ani nepotkali. Ani tady to nebude tak snadné, když se seznámí až ve tři čtvrtině knihy a navíc za dost veselých okolností. Její „romance“ jsou někdy malinko svérázné a dělají si obvyklých šablon dobrý den.

Na ostrově bouřka vyhodí proud, a tak se šokovaná Morag pokouší žít jako ve středověku, bez Netflixu, bez hodin, bez nutnosti někde honem být a všechno stihnout… Ale za tu krátkou dobu si uvědomí spoustu věcí, a oddech na poustevníkově ostrůvku jí nasměruje k novým cílům…

Jenny Colgan svým čtenářkám opět servíruje krásný a chytrý příběh o silné ženě, která si plní sny a jde za úspěchem – ale včas jí dojde, že šťastná bude doopravdy jen tam, kde to miluje. Prostě než jedno unifikované letiště za druhým, je lepší létat nad skotskými ostrůvky, znát své pasažéry jménem, bojovat s počasím, cítit se doma…

Originál: Summer Skies, 2023, překlad: Markéta Musilová, vydalo: Argo, 2024, 323 str.