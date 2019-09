Skotská série úsměvných historických romancí Suzanne Enoch pokračuje!

V prvním díle řady Neobyčejní hrdinové zdědil major Forester skotské panství spolu s vévodským titulem, a tak se tím pádem i jeho sestra Marjorie stala z ničeho nic „sestrou vévody“. Už se nemusí bát chudoby a dělat společnici starým dámám, najednou je dámou ona. Až na to, že vysoká společnost ji mezi sebou moc nechce. Když jí tudíž přijde oznámení o Gabrielově svatbě (viz první díl), okamžitě odjíždí s gardedámou do Skotska. A tam ji unesou…

Graeme Maxton a jeho panství tak tak vychází s penězi. Ocitli se uprostřed konfliktu mezi novým vévodou z Lattimeru (Foresterem) a starým vévodou Dunncraighem a horkokrevní Graemovi bratři ve snaze zlepšit situaci unesou Lattimerovu sestru, aby s ní mohli vyjednávat. Graeme ale ví, že by ji podlý Dunncraigh s radostí zabil, a tak možnost výkupného zavrhne. Co tedy ale jiného s nafintěnou Angličankou?

Jenže Marjorie není tak nafrněná a skotský šlechtic zas není tak barbarský, jak si o sobě zprvu mysleli, a zajatkyně a její věznitel si tak upravují názory – zatímco se báječně hašteří, vzniká cosi nového. Ale Ree je pořád Angličanka, zvyklá na společenské chování a rozruch Londýna. Bude jí stačit bláznivá skotská domácnost plná zvířat a svéhlavých horalů? (Jasně že bude. Když najde někoho, kvůli komu stojí za to překopat všechny své vznešené plány, a svět, kde si konečně připadá vítaná… byla by blázen, kdyby si to nechala proklouznout mezi prsty.)

Tahle historická série Suzanne Enoch, zaměřující se na rozdílnost skotských horalů a anglické aristokracie, ždíme z těch kontrastů, co to dá, a vy se přitom skvěle bavíte. A vypadá to, že další díly budou podobně báječné…

Originál: My One True Highlander, 2017, překlad: Jana Pacnerová, vydal: Baronet, 2019, 301 stran