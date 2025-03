Jaro se blíží a je na čase si začít promýšlet práce na zahradě. Dobře s tím pomůže nový titul Nakladatelství KAZDA Rychlý zahradní rádce s kalendářem prací. Máme ukázku.

Příručka poskytuje rychlý přehled všech prací, které je třeba během roku na zahradě udělat, přičemž jejich načasování následuje rytmus přírody. Velkou výhodou knihy je uživatelsky přívětivé uspořádání, díky kterému odpovědi na otázky týkající se péče o zahradu rychle najdete podle abecedně řazených klíčových slov, anebo podle fenologického kalendáře, ve kterém je rok rozdělen do deseti fází závislých na vývoji vegetace v přírodě. Informace jsou srozumitelné, vysvětlené názorně a pomocí obrázků – krok za krokem. Odborníci v knize odpovídají na často kladené otázky a prozrazují osvědčené tipy a triky ze své každodenní praxe. Servisní část průvodce obsahuje slovníček odborných výrazů, tabulky s doporučenými odrůdami a kalendáře s dobou setí, výsadby, květu a sklizně.



Autoři:

Thomas Schuster

Diplomovaný zahradní architekt pracoval řadu let v bavorské zemědělské správě jako poradce pro ochranu rostlin a pěstování ovoce a zeleniny. Experimenty s pěstováním rostlin na zahradě jsou přes 30 let i jeho koníčkem. Stal se zahradnickým expertem a pro každý problém související s péčí o zahradu dovede nalézt správné řešení. Je autorem mnoha odborných článků a několika knih o zahradničení.

Brigitte Gossová

Zahradní technička a pěstitelka okrasných rostlin pracovala 13 let jako odborná autorka na Bavorské zahradnické akademii a psala zahradnické tipy pro bavorské Státní ministerstvo zemědělství. Zahrada je její vášní a jejím hlavním zaměstnáním je zahradnické poradenství na okresním úřadě ve Schweinfurtu. Je oblíbenou odbornicí a členkou redakčního týmu TV pořadu „MDR-Garten“ v bavorské televizi a pravidelně píše pro různé zahrádkářské časopisy. Specializuje se na tematiku okrasných zahrad.

Andreas Barlage

Zemědělský inženýr, odborný publicista a redaktor je i vášnivým zahradníkem. Jeho největší vášní jsou okrasné rostliny, zejména růže. Jako redaktor a autor na volné noze již mnoho let využívá své odborné znalosti a nadšení pro pěstování rostlin při psaní pro různé zahradnické časopisy a knižní nakladatelství.

ANOTACE

Nakladatelství KAZDA, originální název: Quickfinder Gartenjahr: Der beste Zeitpunkt für jede Gartenarbeit, překlad: Martin Richter, 240 str., 499 Kč