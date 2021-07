Ať plánujete na home office pracovat každý den, nebo jen po večerech dohánět úkoly, na které nebyl čas, měli byste si domácí kancelář zařídit tak, aby byla dlouhodobě pohodlná a nabízela techniku i další vybavení jako ta firemní. Není to složité, správně zvolený nábytek a potřeby zajistí, že se vám do ní vejde vše, co potřebujete, ať pracujete na počítači nebo vaše profese vyžaduje spoustu papírování.

Základem práce na home office je správná ergonomie

I když si to někteří lidé neuvědomují a řadu let jim k práci na počítači stačil „nějaký stůl a židle“, zadělávají si tím na dočasné i přetrvávající problémy. Například bolest za krkem, v ramenou, pažích, ale i v dolních končetinách, nejčastěji pramení ze špatně nastavené ergonomie práce. Domácí kancelář by si měl proto podle ní zařídit každý, kdo ji plánuje využívat alespoň párkrát týdně – ať u počítače, papírování, či online školení.

Důležité je zvolit stůl a židli se správnou výškou, resp. aby vám umožnil sedět ve správné poloze, kdy ruce i nohy svírají úhel 90 stupňů. Nechcete-li současný nábytek měnit, mohou práci na home office zkvalitnit alespoň vhodné kancelářské potřeby. K vybavení pak dobře slouží třeba univerzální stůl se sklopnou deskou, díky níž se ani při psaní či kresbě nebudete muset shýbat do nepřirozené polohy.

Ještě důležitější je potom správně zvolená židle, která by měla tělu poskytovat přirozenou oporu a pohodlné sezení i po dlouhých hodinách. Její výška by měla být opět nastavitelná, a pokud jste nižšího vzrůstu a nedosáhnete pořádně na zem, nabízí se dorovnání rozdílu pomocí podložek pod nohy. Vhodně zvolené potřeby pro kancelář mohou prakticky přes den odstranit bolesti a snížit únavu.

Vybavení, které doslova přemění domácí kancelář

Home office má svá úskalí, zejména když do jiné kanceláře chodit nebudete. Aby se nestávalo, že kvůli nevhodnému prostředí ztrácíte motivaci, nebo vám chybí nějaké vybavení či technika, je nanejvýš nutné zvolit k zařízení domácí pracovny správné kancelářské potřeby. Vybrat se přitom dají i takové, co nebudou zabírat moc místa, ale zároveň splní stejný účel jako ty na firemním pracovišti.

Jedná se například o šanony a jejich pořadače, laminovačky k uchování důležitých dokumentů, tonery, cartridge, tiskárny samotné, ale i telefony, skartovačky, přenosná úložiště, prezentační tabule, ale i nábytek a občerstvení na pracoviště, jak jste na něj zvyklí. S pomocí kancelářských potřeb se dá vkusně a plnohodnotně zařídit de facto jakákoliv domácí kancelář, a díky širokému výběru ji také přizpůsobit vašim potřebám.

Oblíbené jsou například pracovní stoly ve tvaru L, které poskytují dostatek prostoru pro práci na počítači i potřebné papírování, a umožňují i pohodlné umístění tiskárny, osvětlení, případně jiné techniky. Dík efektivní konstrukci navíc zbývá místo také pro šuplíky na drobné kancelářské potřeby, nebo police k odkládání šanonů s důležitými dokumenty, které potřebujete mít stále po ruce.