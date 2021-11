Pokud se právě chystáte na velký podzimní úklid, možná neustále podvědomě odkládáte okamžik, kdy se budete muset pustit do mytí oken. Není divu – mytí oken nepatří mezi příliš oblíbené činnosti. Důvodem je v mnoha případech skutečnost, že jen málokdy se nám okna podaří umýt dokonale a beze šmouh. Na co tedy při mytí oken nezapomínat, abychom docílili perfektně vyčištěných skel?

Pozor na vhodné počasí

Asi vás nepřekvapí, že nejvhodnější dobou k mytí oken je podzim a jaro. Přeci jen, kdo by se pouštěl do mytí oken v zimních mrazech? Často se však zapomíná na skutečnost, že stejně tak nejsou k mytí oken vhodné ani jasné a slunečné dny během horkého léta. Proč? Slunce jednoduše rychleji ze skel vypařuje vodu, a my tak máme méně času okna dokonale vyleštit. Výsledkem jsou právě obávané šmouhy a stopy po kapkách vody. Do mytí oken se tedy pusťte spíše ve dny, kdy se slunce schovává za mraky.

Teplá mýdlová voda – spolehlivý bojovník se skvrnami

Pokud sklo pokrývají staré zaschlé skvrny, které mohou vzniknout například nánosem pylů během léta, stačí je postříkat roztokem teplé vody a mýdla. Sami uvidíte, že po pár minutách půjdou skvrny odstranit jako po másle. Pokud jsou skvrny obzvlášť vytrvalé, vsaďte na jemný kartáček, kterým odstraníme i opravdu odolnou špínu. Obloukem se však vyhněte hrubým (či dokonce drátěným) kartáčům na podlahu, které by mohly na skle nechat neodstranitelné rýhy. Ideální je malý kartáček na ruce či například starý zubní kartáček.

Utěrku a hadřík vyměňte za novinový papír

Jednou z nejčastějších chyb, kterých se při mytí oken dopouštíme, je mytí a leštění skla utěrkami či hadříky. Především ty méně kvalitní totiž často pouští vlákna, která posléze ulpívají na skle. Při prvním čistění vyzkoušejte obyčejné staré bavlněné tričko, při leštění jsou naopak sázkou na jistotu obyčejné noviny, kterými okna dokonale rozleštíme. Vyhněte se však lesklým reklamním letákům, které nadělají více škody než užitku.

Vyzkoušejte rady našich prababiček

Dejte na radu našich prababiček a vyměňte klasický čistič oken za obyčejný ocet. Ten stačí smíchat s vodou, a to minimálně v poměru 1:1. Pokud se bojíte typického ostrého zápachu, který úklid octem často doprovází, stačí přidat větší díl vody. Následně jen octový roztok nalijte do čistého rozprašovače a dál postupujte jako s klasickým přípravkem na mytí oken. Tento trik se však nehodí pouze na okna – využijete ho i při rozlešťování zrcadel.

A pokud si chcete doma navodit příjemnou vánoční atmosféru, můžete sáhnout po ještě netradičnějším leštícím prostředku – vanilkovém pudinku. Jakkoliv se tato rada může zdát zvláštní, skutečně funguje, a navíc vám krásně provoní celý dům!