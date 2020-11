Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK připravil na adventní období festival pestrých aktivit Advent po síti, kterými vynahradí svému publiku fakt, že mu nyní nemůže hrát naživo. Namísto klasických koncertů se budete s orchestrem setkávat online. Při sestavování dramaturgie celého období myslel FOK na všechny své posluchače včetně těch nejmenších. Po celý adventní čas tedy bude přinášet vánoční atmosféru svými večery z krásných zákoutí kostela sv. Šimona a Judy.

Rodinám, které pravidelně navštěvují cyklus Orchestr na dotek, připravil FOK pro adventní čas hudební výzvy pod názvem Vánoční obyčejář, v němž se za zvuků hudby připraví na Vánoce. Jednotlivé díly vyjdou vždy v pátek. Bude se péct cukroví, uklízet pokojíček, skládat hudba podle věšteb z lití vosku a samozřejmě koledovat.

Ti, kdo se už od jara naladili na středeční živá hudební setkání FOK ON s dramaturgem Martinem Rudovským, nebudou ochuzeni o jejich pokračování. Opět se každou středu budou setkávat se zajímavými osobnostmi ze světa klasiky i hudebního zákulisí, a to vše ve vánočním duchu.

V podobném formátu se každou neděli budou konat Sváteční rozjímání, kde si budeme s odborníky povídat o Vánocích a jejich tradicích, historii i duchovním odkazu. V současných napjatých chvílích bude takové zahloubání ve starých časech, navíc spojené s dávkou krásné hudby od členů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, příjemným pohlazením na duši.

Dojde také na záznamy komorních koncertů, které se v tomto období měly v kostele sv. Šimona a Judy konat. A co by to bylo za Vánoce bez dárků. Nechte se překvapit, co dalšího ještě FOK nachystá.