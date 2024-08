V cestovním miniseriálu po Krušných horách míříme za krásou a elegancí na zámek do Klášterce nad Ohří, zkontrolujeme místní lázničky, podíváme se do františkánského kláštera v Kadani a potkáme maxipsa Fíka.

Náš čtvrtý den výletu byl nabytý krásou a elegancí. Prvním cílem byl zámek Klášterec nad Ohří. Ten svou barvou připomíná Červenou Lhotu, ne tak ale svým interiérem. Hlavní okruh totiž obsahuje sbírky porcelánu ve vlastnictví Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, což má svou logiku, vzhledem k tomu, že klášterecká porcelánka Thun je nejstarší v Čechách. V expozici si můžete prohlédnout krásné hrnečky i takové porcelánové kuriozity, jako jsou figurky s názvem Medvěd zubařem nebo Žena bijící svého muže. Pro děti je pak připraven okruh plný skřítků autorky Vítězslavy Klimtové.

Klášterec nad Ohří. Foto: Michaela Turková

Součástí areálu je i zámecká zahrada s jezírkem a naproti zámku nádherná sala terrena, kde najdete alegorické sochy od Jana Brokoffa ze 17. století a voliéru s pávy, zcela současnou. V přímé linii za sala terrenou je i nádherný červenobílý kostel Nejsvětější Trojice, který už sice není součástí areálu, ale v mimořádné dny je součástí prohlídkového okruhu Kostely a Thunská hrobka. (Termínů je asi 7 na celý rok.) A když máte štěstí, v červenci tu můžete natrefit na hudební festival Klášterecké hudební prameny, který zaštiťuje Jaroslav Svěcený.

Procházkou zámeckým parkem se dostanete k roztomilým malým lázním Evženie, které se datují k roku 1898. jsou laděné do žluta, budovy se postupně rekonstruují, ale nejdůležitější informací je, že restaurace na břehu řeky dobře vaří a spolu s kavárnou jsou otevřeny všem, nejen lázeňským klientům.

Františkánský klášter v Kadani se datuje do 15. století, v průběhu let byl centrem vzdělanosti, což minulý režim pochopitelně zatrhl. Ve 20. století se život do kláštera postupně vrací – nejdete tu nejen muzeum, uměleckou školu a letní amfiteátr, ale i různé kulturní akce. (Přijďte adoptovat včelu!) Přilehlý kostel Zvěstování Panny Marie a čtrnácti svatých pomocníků se dočkal rozsáhlé rekonstrukce v roce 2021 a od té doby svou nádherou oslňuje i v rámci každoroční Noci kostelů. Celý komplex je pro svou jedinečnou architekturu a zachovalé památky na seznamu čekatelů pro zápis do UNESCO, a vy si vše můžete prohlédnout virtuálně.

Maxipes Fík, Kadaň. Foto: Michaela Turková

Od kláštera se do centra města dostanete po Nábřeží Maxipsa Fíka. Jeho autor Rudolf Čechura v Kadani působil, stejně jako herec Josef Dvořák, který dal Fíkovi hlas. Tudíž na nábřeží narazíte na Áju s maxipsem několikrát. Někoho může na břehu překvapit i replika Staroměstského orloje – je to pocta jeho staviteli, Mikuláši z Kadaně, a dostal ji v roce 2014.

Do městské památkové rezervace se dostanete přes okrouhlý barbakan, který je součástí opevnění a patří k nejstarším v Evropě. Kadaňské staré město nás naprosto očarovalo. Krásné náměstí s vyšperkovanými fasádami, radniční věž, na kterou se určitě dá vylézt, když máte energii, gotický hrad a kolem dokola městské hradby, nejužší Katova ulička, stále bylo co objevovat a co obdivovat. Se zmrzlinou na lavičce byl výhled nejkrásnější.

