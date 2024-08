Thriller Andrey Contos Přestaň mi lhát je určen pro mládež. Příběh dvou naprosto rozdílných sester se odehrává mezi americkými středoškoláky ve dvou časových rovinách a dvou velmi rozdílných pohledů. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Přestaň mi lhát.

Young adult detektivní thriller pro čtenářky, která zaujala knižní série Návod na vraždu pro hodné holky (o knize si můžete přečíst na Centru detektivky) od Holly Jacksonové.

Soutěž končí 22. srpna 2024.

Ceny do soutěže věnoval Nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Strhující thriller o záhadném zmizení a dvou sestrách, Noře a Sophii, které jsou ve všem naprosto odlišné. Nora je o rok starší než Sophie, chytrá, vzdělaná, obětavá a pracovitá, a také dost introvertní. Sophie je velmi společenská a oblíbená, a má přítele – známého fotbalistu Garretta. Ten byl naposledy viděn, jak odchází z večírku s Norou, což je velmi zvláštní, protože se navzájem neměli moc rádi. A Nora se tak stává hlavní podezřelou z jeho zmizení. Sophie začne dostávat zprávy od někoho, kdo tvrdí, že je Garrett, a hrozí jí pomstou za to, co se mu té noci stalo, a za lži, které o tom obě dívky řekly policii. Vzájemný vztah sester i jejich životy jsou v ohrožení, proto se obě budou muset rozhodnout, zda si začnou znovu věřit, nebo budou riskovat, že je jejich společná tajemství zavedou do záhuby.

Nakladatel: Cosmopolis, 2024, 360 str., 449 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.