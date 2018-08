Horké počasí je pořádnou zabíračkou pro organismus všech lidí, speciálně jsou ohroženy nejen nejmenší děti, ale i senioři, těhotné ženy. Problémy mají lidé s nadváhou, potížemi se srdcem nebo třeba vysokým krevním tlakem. Aby člověk ulevil organismu, je vhodné respektovat několik pravidel.

I pitný režim má svá pravidla

Ideální na pití je kohoutková voda, případně balená voda. možností je také voda slabě mineralizovaná, silně mineralizovaná se hodí spíše pro sportovní aktivity. Doplnit pitný režim je možné nejen v tropických dnech i o přírodní šťávy z ovoce a zeleniny (obojí je třeba ředit vodou).

Z bylinkových čajů se hodí zelený čaj, meduňkový nebo mátový čaj, ibiškový čaj, malé množství bílého vína, jablečná nebo hrušková šťáva, to vše jsou z hlediska tradiční čínské medicíny ochlazující nápoje.

Důležité je pít průběžně během dne v menších množstvích, půl litru najednou není úplně dobré řešení. Co se týká množství, doporučují se ve velmi horkých dnech alespoň 2 litry, každý by se měl řídit podle potřeb vlastního těla. Tmavá moč znamená, že je tekutiny potřeba doplnit. Lidé, kteří mají problémy s ledvinami, by se měli řídit radami lékaře.

Nevhodná je káva a alkohol, protože se mnohem rychleji dostává do mozku.

Vybírejte ochlazující potraviny

Také jídlo by mělo odpovídat teplotním podmínkám. Ideální je zaměřit se na potraviny, které ochlazují organismus. Kromě známé okurky sem patří třeba ještě ředkvička, brokolice, meloun, jahody, avokádo, fazole mungo, citrusy, banán, z masa je to králík. Z mléčných výrobků je pak možné sáhnout po kozím nebo ovčím mléku a sýru, jogurtu, tvarohu, dále po kysané smetaně nebo kefíru.

Vhodná nejsou tučná jídla ani potraviny, které se snadno kazí (měkké salámy, kupované pomazánky a podobně). Z úprav je lepší dušení než pečení, ideální jsou saláty.

Upravte si prostředí

V tropických dnech se vyplatí celkově zpomalit. Zběsilé tempo (v chůzi nebo při práci) by se nemuselo vyplatit. Co jde, je dobré si venku vyřídit ráno, když jsou teploty přiměřené. Žaluzie (případně závěsy) by měly být stažené, aby zabránily přílišnému svitu slunce, výhodou jsou klimatizované prostory, větráky.

Místnosti v nižších patrech, orientovaná na sever nebo východ, jsou mnohem příjemnější.

Daleko pohodlnější je světlé oblečení v přírodních materiálech, pokrývka hlavy a sluneční brýle.

Důležité je nezapomínat na vhodné opalovací krémy (SPF 20 a vyšší).

Studená sprcha pomůže občerstvit organismus.

Pobyt ve stínu se doporučuje speciálně mezi 11. a 15. hodinou.

Pokud to alespoň trochu jde, rozmyslete si denní režim a snažte se, abyste v tropických dnech organismu trochu pomohli.

Jaké jsou vaše tipy pro horké počasí?

Zdroj: Fórum zdravé výživy