Bez snů by lidstvo nebylo tam, kde je, je zřejmé z knihy amerického neurologa a neurochirurga Rahula Jandiala. Máme pro vás ukázku z této knihy.

Sny máme všichni bez ohledu na věk, pohlaví nebo vyznání; a navíc překvapivě podobné. Mohou být děsivé, vtipné, lechtivé i naprosto nesmyslné – a všechny přitom mají zásadní význam pro náš mozek a duševní zdraví.

Rahul Jandial je renomovaný americký vědec. Ve své publikaci odhaluje aktuální poznatky o tom, jak nám sny pomáhají regulovat emoce, zpracovávat vzpomínky a traumata nebo podporovat učení a kreativitu. A jak je můžeme využít ve svůj prospěch také v bdělém životě.

Rahul Jandial

(* 1972) je americký neurolog a neurochirurg. Výsledky své práce publikoval v knihách, odborných studiích, předních světových novinách i naučných pořadech. Založil laboratoř City of Hope Cancer Center a neziskovou organizaci International Neurosurgical Children’s Association, zaměřenou na pomoc dětem v rozvojových zemích. Žije v Los Angeles v Kalifornii.

Co zjistíte z jeho knihy?

Malým dětem se sny nezdají – teprve si to musí osvojit.

Lucidní snění se lze naučit, a dokonce ho využít jako mocný terapeutický nástroj.

Proč sen o nevěře nutně nesignalizuje nešťastný vztah nebo nenaplněné potřeby.

Pomocí snů lze odhalit nastupující Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu.

Sny po celém světě jsou si podobné nehledě na to, kde, kdy a jak žijeme.

Reklama ve snech není sci-fi; firmy už tyto možnosti úspěšně testují.

Překvapivě jednoduchý návod, jak svoje noční můry transformovat v neškodné sny.

Přečtěte si 24stránkovou ukázku z knihy Proč sníme.

ANOTACE

Renomovaný neurovědec Rahul Jandial odhaluje aktuální poznatky o tom, jak nám sny pomáhají regulovat emoce, zpracovávat vzpomínky a traumata nebo podporovat učení a kreativitu.

A jak je můžeme využít ve svůj prospěch také v bdělém životě. Máme je všichni bez ohledu na věk, pohlaví nebo vyznání. Mohou být děsivé, vtipné, lechtivé i naprosto nesmyslné – a všechny přitom mají zásadní význam pro náš mozek a duševní zdraví.

Nakladatel: Jan Melvil, 2024, Původní název: This Is Why You Dream: What Your Sleeping Brain Reveals About Your Waking Life, překladatel: Filip Drlík, edice: Pod povrchem, 240 str., 399 Kč