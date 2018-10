V těchto dnech vrcholí řada akcí v souvislosti s výročím 100 let od vzniku Československé republiky. Můžete se podívat do významných prvorepublikových budov a zúčastnit se řady zajímavých akcí.

Open House Praha a prvorepublikové skvosty

Organizace Open House Praha připravila letos několik velmi zajímavých příležitostí. V neděli 28. října 2018 nabídne projekt Architektura první republiky v Praze několik otevřených budov a nečekaný bonus.

Program upozorňuje na pestrost architektonických stylů své doby a architekty jako Josef Gočár, Jože Plečnik nebo Pavel Janák. Nebudou chybět ani komentované procházky s architekty Petrem Kučerou a Zdeňkem Lukešem po Vršovicích, Vinohradech i Babě a dále speciální prohlídky pro děti i neslyšící. Komentované procházky s architekty jsou zpoplatněny a je třeba se na ně předem registrovat. Většina budov bude přístupná po celý den zdarma a bez nutnosti rezervace.

Jaké stavby si bude možno prohlédnout? Například budovu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR od architekta Josefa Fanty, která pozve do reprezentačních místností a prosklené kopule. Otevřeno bude i sídlo České obce sokolské, Tyršův dům na Malé Straně, sídlo České obce sokolské, který byl postaven podle návrhu Františka Krásného v klasicistním stylu pozdní wagnerovské moderny. Základní kameny pocházejí z různých památných míst Československa a byly položeny 28. října 1923.

Podívat se budete moci i do díla architekta Josefa Gočára, Domu zemědělské osvěty, který se nachází na Vinohradech. Budova byla inspirována tehdejší holandskou a německou architekturou.

„V Gočárových stavbách se svým způsobem zrcadlí vývoj architektonických směrů počátku 20. století. Ať už se jedná o stavby ve stylu tzv. národního dekorativního slohu, kubismu až po moderní funkcionalistické budovy,” říká ředitelka Open House Praha Andrea Šenkyříková a pokračuje: „Jsme proto rádi, že kromě Domu zemědělské osvěty, ukážeme návštěvníkům i jeho pozdější ryze funkcionalistickou realizaci – kostel svatého Václava ve Vršovicích.”

Památka vznikla v roce 1930 v souvislosti s oslavami svatováclavského milénia. Jedná o vůbec první český kostel postavený s využitím železobetonové konstrukce.

Mezi další sakrální stavby patří také kostel Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Jožeho Plečnika.

„Jože Plečnik, hlavní autor prvorepublikových přestaveb Pražského hradu, zde získal příležitost plně realizovat svou vizi moderního kostela. Plečnik symbolicky zakomponoval kameny z archeologických průzkumů Pražského hradu, včetně například úlomků z katedrály sv. Víta,” říká Andrea Šenkyříková.

Široká věž s největšími prosklenými hodinami v Česku ale nebude přístupná z důvodu rekonstrukce ramp. Navštívit bude možno podzemní kapli, považovánou za Plečnikův nejspirituálnější prostor.

Církevní stavby s ohledem na dopolední mše a bohoslužby budou pro návštěvníky otevřeny až odpoledne.

Palác Metro na Národní třídě je neorenesanční objekt, který byl v roce 1928 zrekonstruován ve stylu art-deco podle projektu Františka Kavalíra. Sloužil společenskému vyžití. Kromě vinárny, kavárny, kulečníkových síní tu fungovalo vyhlášené lahůdkářství. V suterénu vzniklo podle projektu Karla E. Orta jedno z největších a nejmodernějších kin v Praze – Biograf Metro. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také tento prostor, kde sídlí černé Divadlo Image.

Bonusem pak budou komentované prohlídky nejstaršího a největšího kolesového parníku v Čechách. Parník Vyšehrad byl slavnostně spuštěn na vodu v roce 1938. Při poslední rekonstrukci z roku 2018 mu byla navrácena původní podoba. Při prohlídce bude možno vidět i technické prostory včetně původního parního stroje a kormidelny.

Zakončením projektu Architektura první republiky v Praze bude listopadové zpřístupnění funkcionalického komplexu tzv. francouzských škol od architekta Jana Gillara – Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích, a to 25. listopadu 2018.

Pokud si chcete vše naplánovat, k dispozici jsou přesné časy.

Otevřená Invalidovna

S ohledem na významné datum bude v neděli 28. října pro veřejnost otevřena Invalidovna v pražském Karlíně. Připraveny jsou speciální komentované prohlídky s průvodcem a vstup zdarma. Otevřeno bude od 10.00 do 15.30, v časech 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 a 15.30 budou začínat speciální komentované prohlídky s průvodcem. Při nich bude k vidění kaple, ubytovací jednotka, stopy po filmových produkcích a další zajímavosti. Nádvoří bude přístupné volně. Na Invalidovně se právě staví, proto je nutné mít vhodnou obuv a řídit se pokyny organizátorů.

Rozsáhlý barokní komplex byl postaven mezi roky 1731–1737 podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera a sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy. Svým účelům sloužil až do 30. let 20. století, poté byl změněn na muzeum a vojenský archiv. Ten se přestěhoval v roce 2014 do nových prostor. V roce 2018 se Invalidovna dostala do správy Národního památkového ústavu.

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa Národní památkový ústav umožní v neděli 28. října dětem, studentům a seniorům vstup zdarma na všechny objekty. Některé hrady a zámky budou mít také mimořádně otevřeno v době podzimních prázdnin 29. a 30. října. V tyto dny se budete moci vydat třeba do Zahrad pod Pražským hradem, na zámek Krásný Dvůr, na hrad Grabštejn, na hrad a zámek Frýdlant, do skanzenu Veselý Kopec, na zámek Slatiňany, na zámek Sychrov, na hrad Landštejn, na zámek Třeboň nebo třeba na hrad Velhartice a hrad Nové Hrady.

Společné století hezky přehledně

Možná jste si všimli masivně propagované akce Společné století, kterou vizuálně podpořily známé osobnosti jako třeba Viktor Preiss, Táňa Pauhofová, ale také kardiochirurg Jan Pirk, generálmajor v.v. Emil Boček, fotbalista Antonín Panenka nebo profesionální akrobatický letec Martin Šonka. Na adrese spolecnestoleti.cz/ najdete důležité milníky, ale také upozornění na akce, které se konají k tomu výročí v rámci celé republiky.

Jaké všechny události jsou k tomuto projektu naplánovány, můžete také zjistit z aplikace pro Android a pro iOS. Akce se dají filtrovat podle typu, nechybí detailní popis každé akce, místo konání a informace o vstupném. Samozřejmě se dá i sdílet.

Zdroj:

Czech Tourismus

Open House Praha

NPÚ