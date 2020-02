Mají jen pár hodin na to, aby varovali spojenecký prapor, že se chystá vstoupit do německé léčky. V příběhu obyčejného hrdinství zvolil Oscarový režisér skvělou kameru, která vás přenese na bojiště první světové války.

Duben, 1917. Velká válka (jak se tehdy říkalo První světové) zuří už čtvrtým rokem. V jednom z rozsáhlých zákopů odpočívá britská jednotka. Z odpočinku jsou vytrženi mladí vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman). Dostanou důležitý úkol – musí se co nejdříve dostat k jinému praporu s rozkazem odvolat útok. Nedávno se totiž ze svých zákopů stáhli Němci. Onen prapor to považuje za jasný důkaz ústupu a chce nepřítele konečně dorazit. Jednotka, ve které slouží Schofield a Blake, však dostane nové letecké snímky, které naznačují něco jiného. Jde zřejmě o léčku a prapor se šestnácti sty muži by nakráčel přímo do pasti. Opatrnější Schofield by raději počkal do setmění, ale Blake se rozhodne vyrazit ihned. Jednak mají na splnění úkolu pouze pár hodin, a navíc v praporu slouží Tomův starší bratr…

Snímek režiséra Sama Mendese (Americká krása, Skyfall) byl letošním favoritem v Oscarovém klání. Z deseti nominací si nakonec odnesl tři zlaté sošky v kategoriích kamera, mix zvuku a vizuální efekty. Kromě toho už předtím obdržel sedm ocenění BAFTA (Cena britské filmové a televizní akademie) a dva Zlaté glóby. Na scénáři se Sam Mendes podílel spolu s Krysty Wilson-Cairns a vycházel při něm částečně z vyprávění svého dědečka Alfreda H. Mendese.

Nečekejte akční válečné drama plné výbuchů, heroických výkonů a neutuchající střelby. Jestli měl snímek za něco získat Oscara, tak rozhodně za sugestivní atmosféru, díky níž se snadno vpravíte do pocitů obou hlavních hrdinů. O to se sice snaží řada válečných filmů, ale tady to funguje na sto procent, a přitom tak snadno a nevtíravě. Snímek získal Oscara za kameru plným právem. Díky kameře Rogera Deakinse a téměř až dokumentárnímu pojetí můžete zažít spolu s hrdiny průchod zdánlivě nekonečnými zákopy, posléze pak také stísněnost nehostinné a válkou zdevastované krajiny, odkud na vás může každou chvíli nepřítel spustit palbu. Tohle jsou podle mě nejsilnější momenty z celého filmu a v kinosále nikdo – ani notoričtí „požírači“ popkornu – nevydal jediný zvuk. Mrtví koně, mrtví vojáci, krysy, bezútěšná krajina, bahno, ostnaté dráty, opuštěné, až hororově vyhlížející zákopy nepřítele. Dokonce ani ruiny vesnické usedlosti nepůsobí jako dočasné útočiště, ale jako potencionální past. Právě onen tísnivý pocit „je tam nepřítel, není tam nepřítel, kdy zaútočí“ je dokonalý.

Foto: Vertical Ent.

Sice jsem zmínil dokumentární styl kamery, ale to neznamená, že byste se měli obávat roztřesených a někdy i rozmazaných záběrů, jak to občas vidíme u jiných filmů. Na vyprávění z pohledu někoho, kdo oba vojáky po celou misi doprovází, se tvůrci samozřejmě pečlivě připravili. Nechali vyhloubit skutečné zákopy (takže žádné běhání před zeleným plátnem) a díky důmyslné technice různých steadycamů, kladkostrojů, kamerových jeřábů a dronů (nepočítaje celou armádu „digitálních umělců“) to skutečně vypadá, jako když se na bitevní pole vypravil pouze kameraman s oběma herci.

„Seznámení se zákopy“ a postup obou vojáků ve snaze dosáhnout a varovat spojenecký prapor tvoří jen jednu část filmu. V té další se pak ocitáme ve zničeném městě, kde se schovávají zbytky německých vojáků. Tady občas k nějaké akci dojde a mění se i vyznění snímku. Jestli se do té doby neslo ve znamení strachu z neznámého a zdánlivě opuštěného prostoru bitevního pole, nyní se mění v občas až apokalyptické záběry (hořící ruiny města). Jen mě trochu zamrzelo, že se tvůrci neudrželi a pojali některé scény tak trochu „po americku“ – sestřelené německé letadlo dopadne přesně na místo, kde protagonisté stojí, jeden ze dvou hrdinů je téměř nesmrtelný – kulky ho nezasáhnout ani při boji zblízka, přežije nedobrovolnou koupel ve studené řece i následný pád z vodopádu, za který by se nemuseli stydět ani v Kanadské divočině.

Sympatické je, že režisér vsadil v případě obou hlavních protagonistů na méně okoukané tváře (i když v případě Chapmana to až tak neplatí, fanoušci seriálu Hry o trůny ho možná poznají). Díky tomu jsou jejich výkony ještě o něco autentičtější. Ve filmu se také v malých rolích mihne několik ostřílených hereckých veteránů – Colin Firth (Láska nebeská, oba díly Kingsman) jako nadřízený obou hlavních hrdinů, Mark Strong (Kick-Ass, také oba „Kingsmani“) jako velitel jednotky, kterou hrdinové během své mise potkají, nebo Benedict Cumberbatch (seriál Sherlock Holmes) jako velitel praporu, jemuž mají rozkaz doručit.

Film 1917 má vlastně celkem jednoduchý příběh: dorazit z místa A na místo B s depeší a nenechat se při tom zabít. Ke konci filmu si možná nejeden divák řekne, že je škoda, že tvůrci při své šikovnosti přeci jen nenatočili nějakou větší bitevní scénu. Závěrečná scéna rozběhnutého útoku rozhodně naznačuje jistý potenciál. Kvalita snímku 1917 je však přeci jen jinde. Jde až o komorní drama dvou obyčejných vojáků, kteří mohli být za války stejní jako většina z nás v jejich letech. Tváří v tvář hrůze války ze sebe vydali, co uměli. Já jsem ze sebe vydal alespoň tuhle recenzi, ve které se snažím říci, že jde o jeden z nejlepších a nejpůsobivějších válečných filmů, co jsem kdy viděl. A je to o to cennější a pozoruhodnější, že to není za cenu stovek výbuchů a patetických projevů.

Midway

USA / Velká Británie 2019

Česká premiéra: 27. 2. 2020

Režie: Sam Mendes

Hrají: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Adrian Scarborough, Anson Boon, Tommy French, Nabhaan Rizwan, Daniel Mays, Pip Carter, Gerran Howell, John Hollingworth a další

Délka: 119 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

Oficiální česká stránka filmu: https://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-370522