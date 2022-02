Online hlasování bylo spuštěno. Hlasy přihlášených žen a dívek o titul Miss Sympatie z roku 2021 byly vynulovány. Soutěž Miss Plus Size modelky České republiky 2022 byla tímto zahájena!

SOUTĚŽ MISS PLUS SIZE MODELKY ČESKÉ REPUBLIKY 2022 BYLA ZAHÁJENA!

Soutěž Miss plus size modelky je určena pro ženy a dívky s konfekční velikostí 40 a výše ve věku 17-30 let. Můžeš získat titul Miss Plus Size modelky ČR 2022. Do soutěže se mohou přihlásit baculky, ženy a dívky z celé České republiky. Hlasovat mohou všichni návštěvníci webových stránek.

Vítězky budou zveřejněny v listopadu 2022. V online hlasování rozhodnou návštěvníci webových stránek o titulu Miss Sympatie plus size modelky. Pořadatel si vyhrazuje právo na smazání soutěžících, kteří nesplňují pravidla soutěže!



Partneři soutěže jsou:

Ubytování u Horsáků – www.skorosiceubytovani.cz – Věnuje pro vítězku ubytování pro 2 osoby na víkend v Jeseníkách. Útulné vybavení pokojů je doplněno nádhernou přírodou, čistým vzduchem a vodou. Cena je v celkové hodnotě 4000 Kč.

Tip Ticket – www.tipticket.cz – distribuční partner pražské kulturní scény věnuje pro 1-3. místo dvě vstupenky na muzikál v Praze. Ceny jsou v celkové hodnotě 6000 Kč.

Foto/video www.CreativeD.cz – Nafocení profesionálních fotografií a natočení a sestříhání a výroba video medailonku v hodnotě 5000 Kč každé finalistce.

Masérka Šárka Němcová věnuje vítězce soutěže masáž s lávovými kameny a teplou rašelinou na hodinu a půl v hodnotě 1200 Kč. http://www.kristalovamaserna.cz/



Stylová restaurace U Houmra – Stylová restaurace U Houmra v Praze věnuje pro vítězku večeři pro 2 osoby. Cena je v hodnotě 1000 Kč.

www.uhoumra.cz

Mediálními partnery soutěže jsou:

Be Fashion! Magazín – internetový časopis o módě www.befashionmagazin.cz

Magazín Světem módy – internetový časopis o módě www.svetemmody.cz

Magazín Styl ŽIVOTA. Když každá chvíle je jedinečná. Společenský magazín pro vaši dobrou náladu www.styl-zivota.cz

Magazín Be In! – buďte IN www.beinmagazin.cz



