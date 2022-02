Dřevěné podlahy jsou na pohled velmi příjemné a dokáží vytvořit oázu harmonie a pohody. Tím, že si pořídíte dřevěné parkety, získáte nejen místnost s krásnou atmosférou, ale také budete moci využít jejich kladů, jako je nehromadění alergenů a přirozený prvek interiéru. Jak se o ně starat, aby dlouho vydržely? Máme tipy.

​Údržba dřevěných parket

Když chcete, aby vaše podlaha z dřevěných parket vypadala skvěle co nejdéle, je potřeba pravidelná péče. Je třeba respektovat, že tyto parkety jsou živým materiálem, který stále pracuje. Co jim příliš neprospívá, jsou proměnlivé teploty. Ideální je v místnosti udržovat stálou teplotu, zhruba mezi 18-22 °C a vlhkost by se měla pohybovat mezi 50–60 %.

Dřevěné parkety potřebují pravidelně a šetrně uklízet. Cokoliv si při úklidu vezmete na pomoc (smeták, vysavač), by nemělo parkety poškrábat. Zhruba jednou za dva týdny je vhodné podlahu setřít třeba mopem, ale důkladně ho vyždímejte. Stírat je potřeba čistou vodou, ideálně bez čisticích přípravků.

Pokud nejde špína odstranit, můžete použít mýdlovou vodu, pak ale je třeba znovu setřít čistou vodou. Pokud přece budete chtít sáhnout po čisticích prostředcích, sáhněte po neagresivním prostředku určeném na parkety. Na lakované parkety je třeba pro dosažení vysokého lesku použít leštěnku na parkety.

Jestliže máte parkety voskované oleji, při vytírání přidejte do vody 1% voskový olej (podle návodu) a plochu dobře vytřete. Po vytření vždy nechte podlahu dobře vyschnout (ideálně přes noc). Ošetřením olejem pečujete nejen o lesk dřevěných parket, ale také bráníte poškrábání.

​Jak zamezit škrábancům na dřevěných parketách

Po dřevěných podlahách je třeba se pohybovat tak, aby neopadávaly drsné částečky, dobré je třeba si pořídit před vstupem rohožku. Pozornost je třeba věnovat i nábytku. Doporučuje se, aby byl opatřen měkkými chrániči. Pak nebude třeba řešit ani poškrábání ani rýhy. Jestliže máte kolečkové křeslo, pak by mělo mít odpovídající kolečka na tvrdé podlahy.

Rýh pod židlemi se zbavíte tak, že na ně nalepíte filcové podložky. Nejrůznější pomůcky pro ochranu proti poškrábání můžete zakoupit i jako hotový produkt. Podobně můžete postupovat i s dalšími předměty, u kterých by mohlo hrozit poškrábání. Pokud budete potřebovat přesunout nábytek, neposouvejte ho po zemi, ale přenášejte.