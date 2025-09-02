Hospůdka v Praze od Julie Caplinové je pivním zastavením romantické série
Julie Caplinová je známá svou sérií romantických příběhů zasazených do malebných koutů světa, a ten Hospůdka v Praze, kterou vydal Cosmopolis koncem roku 2024 je dalším titulem typického stylu.
Tentokrát nás autorka zavádí do srdce Evropy, kde se britská hrdinka Anna Love vydává na stáž do tradičního českého pivovaru. Praha jí slibuje nejen odborný růst a gastronomické požitky, ale i nečekané setkání s někým, koho se snažila nechat v minulosti – s Leonardem Knightem. Soutěž o nejlepší pivo se koná v Praze a ona i Leo se jí chtějí zúčastnit.
Pro Julii Caplinovou je typické, že vykresluje to nejlepší z regionu. Okouzlující atmosféru – starobylé uličky, vůni českých specialit a jedinečnou pivní kulturu. Milovníci romantických příběhů si přijdou na své, protože mezi Annou a Leonardem to jiskří, ačkoliv jejich společná minulost není bez šrámů.
Julie Caplinová v této sérii propojuje romantiku s cestovatelskými prvky a nevyhýbá se ani tématu seberozvoje. Anna se v Praze nejen učí o pivu, ale také o sobě samotné, o tom, jak se postavit minulosti čelem a dát si šanci na nový začátek. Přestože se celý příběh hezky čte, patří díl romantických útěků z Čech mezi spíše mezi ty mírně zdařilé, právě pro zpracování pivařské tematiky. Je tak trochu škoda, že cizinci si teď představí naši zemi především jako výrobce a pijany piva, přitom toho má naše země tolik co nabídnout. Nejrůznější stará zákoutí k tomu vyloženě svádí. A kde nechala naši lásku k vínu, která je v určitých oblastech mnohem významnější? Jako věrní čtenáři Caplinové víme, že autorka umí zemi a její typické znaky vylíčit lépe a jako obyvatelé Česka jsme nejspíš měli tak trochu jiné představy o jejich zpracování.
Pro milovníky knih této vynikající autorky je jistě potěšující zpráva, že koncem srpna vydal Cosmopolis nejnovější titul Léto na venkově.
Nakladatel: Cosmopolis, 2024, originál: A Little Place in Prague, 2024, překlad: Ivana Čejková, 336 str.