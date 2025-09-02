Knihy,  Kultura

Hospůdka v Praze od Julie Caplinové je pivním zastavením romantické série

2. 9. 2025 /

Julie Caplinová je známá svou sérií romantických příběhů zasazených do malebných koutů světa, a ten Hospůdka v Praze, kterou vydal Cosmopolis koncem roku 2024 je dalším titulem typického stylu.

julie caplinova hospudka v praze

Tentokrát nás autorka zavádí do srdce Evropy, kde se britská hrdinka Anna Love vydává na stáž do tradičního českého pivovaru. Praha jí slibuje nejen odborný růst a gastronomické požitky, ale i nečekané setkání s někým, koho se snažila nechat v minulosti – s Leonardem Knightem. Soutěž o nejlepší pivo se koná v Praze a ona i Leo se jí chtějí zúčastnit.

Pro Julii Caplinovou je typické, že vykresluje to nejlepší z regionu. Okouzlující atmosféru – starobylé uličky, vůni českých specialit a jedinečnou pivní kulturu. Milovníci romantických příběhů si přijdou na své, protože mezi Annou a Leonardem to jiskří, ačkoliv jejich společná minulost není bez šrámů.

Julie Caplinová v této sérii propojuje romantiku s cestovatelskými prvky a nevyhýbá se ani tématu seberozvoje. Anna se v Praze nejen učí o pivu, ale také o sobě samotné, o tom, jak se postavit minulosti čelem a dát si šanci na nový začátek. Přestože se celý příběh hezky čte, patří díl romantických útěků z Čech mezi spíše mezi ty mírně zdařilé, právě pro zpracování pivařské tematiky. Je tak trochu škoda, že cizinci si teď představí naši zemi především jako výrobce a pijany piva, přitom toho má naše země tolik co nabídnout. Nejrůznější stará zákoutí k tomu vyloženě svádí. A kde nechala naši lásku k vínu, která je v určitých oblastech mnohem významnější? Jako věrní čtenáři Caplinové víme, že autorka umí zemi a její typické znaky vylíčit lépe a jako obyvatelé Česka jsme nejspíš měli tak trochu jiné představy o jejich zpracování.

Pro milovníky knih této vynikající autorky je jistě potěšující zpráva, že koncem srpna vydal Cosmopolis nejnovější titul Léto na venkově.

Nakladatel: Cosmopolis, 2024, originál: A Little Place in Prague, 2024, překlad: Ivana Čejková, 336 str.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit

helena hunting kockovani

Kočkování od Helen Hunting: roztomilý romantický příběh plný domácích mazlíčků

21. 1. 2025
frances evesham venkovska vrazda

Venkovská vražda: Poklidná anglická detektivka ve stylu Vražd v Midsomeru

9. 7. 2024

Čekání na Toma Hankse – příjemný sladkobolný románek

21. 7. 2020

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *