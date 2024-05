Blíží se doba, kdy se vydáme k vodě a odhalíme tak naše křivky trochu více. Máme pro vás několik rad a tipů, které vám pomohou k tomu, abyste se v plavkách cítili lépe.

Když usilujeme o lepší postavu, je třeba zohlednit myšlení (motivaci), stravování a jeho způsob a také pohyb. V dnešní části dvoudílného článku se podíváme hlavně na stravování a jeho způsob.

Správné stravování je základ

Vytvořte si dietní, ale zdravý jídelníček a jídlo si naplánujte dopředu. Významný podíl by měla tvořit zelenina, ideálně dvojité porce. Vedle správně složeného zdravého talíře pijte dostatečné množství tekutin, ideálně kohoutkové vody, kterou můžete doplnit o bylinné čaje.

Vyhněte se sacharidům. Ale ne všem. Kvalitní sacharidy do jídelníčku patří. Jedná se o čočku, cizrnu, vločky, žitné nebo celozrnné pečivo. Můžete ale snížit jejich množství a nahradit je tuky. Důležité jsou bílkoviny v podobě kuřecího a krůtího maso, vhodné je i libové vepřové a hovězí maso, dále mléčné výrobky (ideální jsou bílé jogurty, kysané výrobky), a luštěniny.

Dejte si různé druhy salátů, špenát, polníček, rukolu. Zeleninu doplňte třeba grilovaným masem, sýrem, různými semínky a máte plnohodnotné jídlo.

Na co si dát pozor?

Nepijte slazené nápoje, alkohol, nedojídejte se mastnými brambůrky.

Jezte v klidu a pohodě, nestresujte se. Měli byste se věnovat jen jídlu, vnímat ho a nepracovat při něm. Pokud nemůžete zhubnout, zmenšete si porce, vhodné je jíst na menších talířcích. Bude vám připadat, že jste toho snědli hodně.

Jak se stravovat?

Pořádná a vyvážená snídaně je každodenním základem. Večeře by měla být lehká a obsahovat jen 20 % veškerého energetického denního příjmu. Sacharidy je lepší jíst spíš dopoledne a večer se doporučuje kombinovat trochu sacharidů s bílkovinami. Poslední jídlo byste si měli dát nejpozději 3 hodiny před ulehnutím.

Pro úpravu váhy často stačí se zbavit špatných návyků a stresu. „Pohlídejte si například, abyste nejedli bezmyšlenkovitě u práce. Vyhněte se také jídlu po šesté hodině večer, přestaňte sladit čaj či kávu, vůbec nekupujte slazené nápoje a pečivo vynechte nebo je něčím nahraďte. Pokud máte pocit, že musíte něco sníst, zkuste se nejdřív pořádně napít (vody nebo neslazeného čaje) a pokud to nepomáhá, mějte po ruce jablka, ořechy nebo třeba rýžové chlebíčky,“ doporučuje Ilona Bittnerová, zakladatelka specializovaného e-shopu Maluna.cz a dodává: „Zamyslete se nad tím, co vás v životě stresuje a zda by se toho nešlo zbavit. Někdy to bohužel nejde, tak si pořiďte bylinné kapky proti stresu. Některé se hodí přes den, díky jiným se v noci dobře vyspíte. A rozhodně doporučuji chodit ven. Já si držím váhu, která mi vyhovuje, díky tomu, že chodím často ven s dětmi a s fenou.“

Při úpravách jídelníčku nesmíte být hladoví, to by byla cesta do pekel. Hubněte postupně, ne skokově.