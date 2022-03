Dopřejte si extra den jen pro sebe na nejznámějším a největším veletrhu krásy v České republice. Veletrh FOR BEAUTY nabídne to nejzajímavější z oboru kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a zdravého životního stylu 8.-9. dubna 2022 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Pořadatelem veletrhu je společnost ABF.

Jaro v rozpuku, léto před námi, je ideální čas prozkoumat aktuální trendy v beauty oborech. S tím pomůže pestrá škála vystavovatelů veletrhu FOR BEAUTY. Většinu výrobků zde navíc pořídíte s báječnými veletržními slevami.

Hlavní partner veletrhu Make-Up Institute Prague nabídne návštěvníkům velmi žádaný make-up point, ve kterém se můžete nechat zdarma nalíčit. Profíci z Glamour Lashes vám v jejich lash&brow pointu natočí, nabarví a aplikují výživu na vaše přírodní řasy. A také vám zde upraví a přírodní barvou zvýrazní obočí, aniž byste museli vytahovat peněženku. Budete si také moci nechat udělat bezplatnou manikúru přírodních nehtů veganskou kosmetikou Yokaba, a to na stánku Beauty Nails. V Beauty Store budou zdarma prodlužovat řasy a nabízet laminaci obočí, a to včetně barvení.

Veletržní premiéru na jarním veletrhu bude mít jedna z nejzkušenějších značek profesionální vlasové kosmetiky na světě Londa Professional. Aktuální trendy odstíny pro vaše nehty nabídne světová značka OPI. Pokud toužíte po extravagantní hřívě, bohyně barev Nikola Pavlíčková se vám bude věnovat ve své expozici Colour by Nikola. Na návštěvníky se těší i všichni vystavovatelé zvučných jmen, mezi kterými nechybí značky Weleda, Orly, Ryor, Glamour Lashes, Bloom Hair, Venira, Havlíkova přírodní apotéka, Alessandro,Saloos, GIGI Laboratories, pHformula, Syncare Plus, Skinso, Enii Nails, BrillBird, MarilyNails a mnohé další.

Ani letos nebude chybět kreativní make-up show. Make-up lektoři i absolventi Make-Up Institute Prague budou vytvářet na modelech fantazijní make-up a návštěvníci budou moci sledovat celý průběh od začátku až do konce.

První den veletrhu nadchne Charity Show by Czech Fashion Week. Úsměv na tváři vykouzlí finalisté prestižní soutěže Muž roku. Zazpívá finalistka Superstar Adéla Krejdlová a známý fashion stylista Kája Pavlíček představí na hlavním pódiu módní letní trendy ve svém bloku Třpytivé léto s vůní.

Atraktivní budou i prestižní soutěže. Milovníky nehtů určitě zaujme 12. ročník profesionální soutěže v nehtovém designu a nail artu Czech Nail Cup, kdy celkový vítěz postupuje do londýnské soutěže Nailympia 2022. A cool bude i 3. ročník mezinárodní holičské soutěže Barber Battle s postupem na Mistrovství Evropy v barberingu.

Novou tváří veletrhu pro rok 2022 se stala osobitá zpěvačka a herečka Bára Poláková. Bára používá a zbožňuje kosmetiku značky Weleda a právě Weleda nyní patří spolu s Make-up Institute Prague mezi hlavní partnery veletrhu FOR BEAUTY.

Pořadatelem veletrhu je společnost ABF. Záštitu veletrhu poskytla Unie kosmetiček. Partnerem veletrhu je Asociace kosmetických a kadeřnických oborů. Veletrh je vhodný pro širokou veřejnost i pro odborníky. Kompletní doprovodný program najdete na webových stránkách www.veletrhkosmetiky.cz. Se vstupenkou z FOR BEAUTY také můžete zdarma navštívit souběžné veletrhy FOR PETS a FOR KIDS.

Styl života je mediálním partnerem veletrhu.