Arogantní Richard je postrach všech sekretářek, pouze Katherine u něj vydržela celý rok, protože se to jeho neustálé šikanování rozhodla překousnout. Teď si ale vymyslel novou šílenost – má předstírat jeho snoubenku…

Richard chce přejít do nové firmy, která ale má rodinnou atmosféru, a aby je přesvědčil, že už není hajzl a kurevník, potřebuje slušnou dívku, která by zahrála milující snoubenku. Ta chudinka slečna Elliotová by to mohla zvládnout…

Nijak originální námět to není, ale stále oblíbený. Čtenářky jsou tak zvědavé, jak si s ním poradí nová autorka. Čekala jsem tuny žhavého sexu (i s ohledem na obálku knihy). Co jsem ale nečekala, byl směr, jaký autorka nabrala. Nevzala to přes spalující sex až k lásce – spíš přes přátelství. Richard s Katharine se postupně stávají spojenci, naučí se spolupracovat, odhalí u sebe navzájem skryté stránky. Jistě, Richard je vlastně ztracený případ, co doopravdy nepoznal lásku (a začaly hrát tklivé smyčce). Ale Melanie nějak dokázala, že v její knize i tohle působí naprosto uvěřitelně, že je proměna kreténa v milujícího muže něco naprosto normálního a přirozeného.

Takže těm, kdo čekali spoustu vulgárního literárního porna, může připadat výsledek jako růžový obláček plný cukrkandlu. Ale čtenářky, které tvrdou erotiku nemusí, určitě nadchne tahle nečekaně romantická love story i s epilogem, který si čtenářky na Melanii vymohly. Šťastných závěrů totiž nikdy není dost…

Originál: The Contract, 2016, překlad: Zuzana Selementová, vydal: Baronet, 2019, 415 stran