Jedna z vůbec prvních věcí, o které se bude začínající rybář zajímat je, kam se vyplatí vyrazit na ryby. Která místa v tuzemsku platí za nejoblíbenější a proč?

Rybářské podmínky v ČR

Tradice rybníkářství je v ČR velmi rozvinutá už po několik stovek let. Proto mají rybáři vedle řek možnost využívat i uměle vybudované vodní plochy.

Při výběru záleží nejen na místě, ale také na podmínkách konkrétního revíru. Pokud půjde o soukromý revír, nebudete potřebovat povolenku a půjčí vám i vybavení. Vzít s sebou na ryby tak můžete třeba i svoje děti. Dostanete-li se do revíru patřícímu pod svaz, chytání bude náročnější a budete muset mít vlastní vybavení.

Obecně si rybáři vybírají konkrétní místo tak, aby měli dostatek klidu. S ohledem na ryby je pak nutné zohlednit taktéž stávající sezónu, počasí a rybářské potřeby .

Která místa byste si v naší vlasti určitě neměli nechat ujít?

Novomlýnské nádrže

Téměř legendární pověst mezi rybáři mají Novomlýnské nádrže, a to zejména kvůli velikosti a počtu místních kaprů (většinou kolem 20 kg). Co se týče pověstí o kaprech velikosti okolo 30 kg, povětšinou se bude jednat spíše o lehce nadsazené rybářské skazky. To ale Novomlýnským nádržím na atraktivitě nikterak neubírá. Lze tady narazit také na velké množství jiných ryb.

Hroznětín

Revír Hroznětín má status prvního privátního revíru zaměřeného na sumce, který vznikl v ČR. Zachytat si tady můžete i bez povolenky. V pokusu ulovit trofejní kousky vás nebude brzdit ani absence základního vybavení jako například rybářský prut a naviják , které si zde můžete půjčit. Absolutní začátečníci kromě půjčovny mohou využít také služby průvodce.

Praha a okolí

Na ryby můžete vyrazit dokonce i do samotného centra metropole. Záleží na vašich rybářských preferencích. Vyznavači mimopstruhových vod našli pravý ráj v Hostivaři. Na pstruhy se naproti tomu vyplatí vyrazit spíš na potoky či říčky. Jednou z nejoblíbenějších řek je jednoznačně Kocába, levostranný přítok Vltavy.

Rybník Mrhal

Jižní Čechy nabízejí mnoho možností, kam se vypravit. Jedním z nejoblíbenějších míst je rybník Mrhal, který platí za jednu z nejkrásnějších sportovně-rekreačních lokalit vůbec. Vzhledem k tomu, že rybník nebyl od počátku 60. let vypuštěn, nacházejí se v jeho vodách skutečně trofejní kusy. Chytat můžete bez povolenky, jde o soukromý revír. Vzhledem k rekreačnímu zázemí lze okolí rybníka doporučit i pro rodinnou dovolenou.

Máchovo jezero

Máchovo jezero si vydobylo pověst jednoho z nejlepších míst, a to nejen pro ryby samotné, ale i díky nádhernému prostředí. Mnohým rybářům se tady podařilo vytáhnout trofejního kapra. V jezeře se ovšem vyskytují i dravci, zejména to platí pro velké štiky, které mohou mít až 100 cm. Příležitost však mají i ti, kteří se chystají na sumce či candáta. Počítejte s tím, že dravce je povoleno lovit od začátku září. K lovu si musíte pouze zakoupit povolenku.