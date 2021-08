Grilovaná žebra patří mezi to nejlepší, co si v grilovací sezóně můžete dopřát. My jsme si pro vás připravili pikantní vepřová žebra se třemi variantami dipů: hořčicový, nivový, koprový. Na tomhle si vážně pochutnáte.

Zdroj: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 90 minut, náročnost: **

Ingredience: 1,6 kg vepřových žebírek, 100 g rajského protlaku, 100 g kremžské hořčice, 50 g medu, 2 lžíce sušené cibule, 1 lžíce sušeného česneku, 1 lžíce sušeného chilli, 200 g řapíkatého celeru, sůl, pepř, plátky chleba

Hořčicový dip: 1 zakysaná smetana, kremžská hořčice, med, sůl a pepř

Nivový dip: 100 g strouhané nivy, 300 g selského bílého jogurtu, sůl, pepř, sušený česnek

Koprová majonéza: 200 g majonézy, 2 hrsti sekaného kopru, sůl, pepř, citronová šťáva

Postup:

Vepřová žebra osolíme a opepříme. V míse smícháme med, protlak, hořčici a všechno koření

a dobře promícháme. Marinádu rozetřeme na žebra a nakonec posypeme řapíkatým celerem nakrájeným na kostičky. Žebra zabalíme do alobalu a necháme nejlépe přes noc marinovat.

Žebra grilujeme nejprve v alobalu cca 30 minut a poté je vyjmeme z alobalu a dogrilujeme, aby byla krásně opečená.

U všech tří dipů stačí smíchat jednotlivé ingredience a dochutit podle své chuti.

Tip: Věděli jste, že welfare zvířat představuje dlouhodobou prioritu dozorové činnosti Státní veterinární správy? V roce 2020 provedla SVS v této oblasti více než 6800 kontrol. Procento zjištěných závad mírně meziročně kleslo u hospodářských zvířat z 22 % na 19 %.

