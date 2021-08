Jméno Hany Hindrákové znám z obálek knih s africkou tematikou a vím, že jsou v knihovně velmi oblíbené. Nikdy mne však nenapadlo zkoumat, na kolik jsou příběhy v knihách založené na pravdě, nebo co vlastně autorku na tohle téma přivedlo. „Můj africký příběh“ nabízí na tyhle otázky odpovědi, a je to docela napínavé a šílené čtení.

Hana totiž začínala jako nadšená dobrovolnice neziskovky, plná ideálů pomoci potřebným. Její zážitky z prvních cest do Keni by ale znejistěly snad i Matku Terezu a čtenář vůbec nechápe, jakým zázrakem to přežila. Někoho by tak náročné zkušenosti a kulturní šok naprosto odradily, Afrika však pro autorku měla a má neskutečné kouzlo, takže k ní nemohla zůstat lhostejná. V knížce však vysvětluje, jak se ze zapáleného zastánce rozvojové pomoci stala jeho odpůrcem. A jak si našla vlastní cestu pomoci konkrétním lidem, která má opravdový smysl.

Autorka vytahuje na světlo zážitky mnohdy dost negativní, po kterých si dvakrát rozmyslíte do Keni jet (které vypovídají buď o její odvaze, nebo o neskutečném štěstí). S brutální upřímností však přidává i historky, na které není sama moc hrdá. Ale strach z nemocí a o vlastní život člověka donutí nechat cnosti za dveřmi.

Při čtení knížky vám možná dojde, jak málo si u nás v Evropě vážíme toho, co máme a co považujeme za samozřejmé – jako je čistá voda, zdravotní péče nebo možnost zůstat venku i po setmění…

Pokud jste uvažovali o dobrodružné cestě do Keni, tahle knížka má moc vám to rozmluvit. Koneckonců jsou i jednodušší způsoby, jak umřít. Po přečtení ale naopak budete chtít vědět víc o autorčiných beletristických titulech, o kterých se tu zmiňuje (pokud jste je už nečetli). Zvlášť když teď už víte, že jejich inspirace a předobrazy jsou skuteční lidé a skutečné příběhy. A taky když víte, jaká dlouhá a nesnadná cesta byla zapotřebí k jejich vydání a propagaci. O takovéhle „zákulisní drby“ se s vámi autoři obvykle nedělí.

Knížka je hodně osobní a otevřená, a aby ji mohla vydat v právě takové podobě, rozhodla se autorka získat na ní prostředky v kampani na Hithit. Čímž se taky zodpovídá otázka, proč knížku o Africe sponzoruje urologická klinika…

Po přečtení knížky mám k autorce mnohem větší respekt, protože je mi jasné, že bych nic takového nedokázala ani v Africe, ani v džungli českého marketingu. A jdu se podívat na její nejnovější charitativní počin, Dárky s myšlenkou.

Hana Hindráková, 2021, 160 stran,